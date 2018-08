BÉJAÏA Trois morts en 24 heures

Par Arezki SLIMANI -

Les 24 dernières heures n'ont pas été de tout repos pour les secours de la Protection civile de Béjaïa.

Dans l'après-midi de mardi dernier, les éléments de la Protection civile ont dû intervenir, au niveau du chemin communal, au lieu-dit Ouled Fadhel dans la commune de Draâ El Gaïd dans la daïra de Kherrata. Le dérapage d'une Peugeot 306 s'est soldé par trois décés sur les lieux de l'accident. Il s'agit d'une femme de 65 ans, une fillette de 4 ans et un garçon de 11 mois. Le conducteur de 28 ans, son épouse de 24 ans, ainsi qu'une autre personne du même âge ont été tous les trois polytraumatisés. Ils ont été évacués vers l'hôpital de Kherrata. L'endroit escarpé, avec des virages dangereux... reste à l'origine du renversement du véhicule. Dans la même journée, les secours de la Protection civile sont intervenus au niveau du même endroit (Ouled Fadhel). En perdant le contrôle de son camion, un homme de 46 ans, blessé (venu de Sétif), a percuté trois véhicules dont deux 4x4 de la Gendarmerie nationale, un fourgon de transport de voyageurs en stationnement et deux autres piétons, causant des blessures à huit personnes en tout, sept d'entre elles ont été évacuées vers l'hôpital le plus proche. Il s'agit dans le détail de trois gendarmes âgés de 31 à 33 ans, le conducteur de 35 ans et son accompagnateur de 43 ans d'un fourgon Mercedes et deux piétons (hommes âgés de 20 et 26 ans). Au début de la nuit, le lieu- dit Baccaro (Cité BenSaid) dans la commune de Tichy, a failli vivre un drame n'était-ce l'intervention rapide des pompiers sauvant d'une mort certaine une famille de sept personnes (locataire d'un RDC, venue de la wilaya de Tissemsilt), asphyxiées suite à l'inhalation de gaz butane. Un homme et sa femme de 48 ans, trois enfants (deux garçons de 8 et 13 ans et une fillette de 10 ans), ont été évacués vers le secteur sanitaire d'Aokas, en état de conscience. Hier, la fourrière du parc communal de Tazmalt a failli partir en fumée à la suite d'un incendie qui a pris dans plusieurs véhicules en stationnement. 27 véhicules ont été touchés par les flammes, dont 13 ont été complètement calcinés. Cinq autres partiellement brûlés et neuf autres véhicules sauvés des flammes par les moyens déployés de trois unités d'intervention de la Protection civile.