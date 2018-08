STRICTES MESURES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE Assaut contre les barons de la pomme de terre

Massiva ZEHRAOUI

Un produit certes très demandé, mais la hausse est-elle pour autant justifiée?

Il est vrai que les barons de la pomme de terre ne cessent de prospérer sur ce terrain-là. Ils profitent ainsi de la moindre occasion, pour opérer une flambée des prix.

Le ministère du Commerce compte bien contrer la spéculation dont fait l'objet la pomme de terre, en ce moment. Afin de venir à bout de ce phénomène, des mesures fermes ont été ordonnées par le même département, dans le but de renforcer le plan de contrôle établi pour empêcher les spéculateurs de stocker illégalement des quantités de pommes de terre pour qu'elles soient ensuite, sujettes à une spéculation à grande échelle.

Il est vrai que les barons de la pomme de terre ne cessent de prospérer sur ce terrain- là. Ils profitent ainsi de la moindre occasion, pour opérer une flambée des prix. Car pour eux, le contexte social et économique que vivent les citoyens importe peu. Il faut dire que ces derniers n'ont ni Dieu ni maître. Agissant en vrai hors-la-loi, ils augmentent à tout-va le prix de cet aliment de base, qui plus est de large consommation. Et ce, sans aucune justification valable et apparente. Nous assistons ces derniers jours, et dans toutes les wilayas du pays à l'augmentation du prix de la pomme de terre entre autres, qui a atteint les 90 DA le kilogramme dans certaines localités de la capitale. Est-ce bien raisonnable à une semaine de la fête de l'Aïd Al Adha? Pourtant, la production de ce tubercule a été caractérisée cette année par une certaine abondance. Conséquemment, il ne devrait pas y avoir de problème d'approvisionnement de ce légume, et pourtant. D'après certaines thèses alimentées par les responsables relevant des services agricoles, une augmentation pourra éventuellement toucher le prix de la pomme de terre à partir de la rentrée prochaine. Certes, on conviendra que ce produit est très demandé durant la saison estivale, cela dit, laisse-t-il le droit aux spéculateurs d'imposer leur diktat à toute la société? Pour cause, l'augmentation de son prix se fait à l'arraché, et de façon outrancière. Un jour, on peut l'acheter à 70 DA et un beau matin on la trouve affichée à 100 DA. Ces personnes qui détiennent le monopole de ce marché ont beau sortir des arguments qu'ils estiment être les plus «pertinents» pour s'en défendre, néanmoins, cela ne justifie nullement des hausses d'une telle ampleur.

De son côté le ministère du Commerce tente, tant bien que mal, de rassurer l'opinion publique. Dans ce contexte, une réunion regroupant le secrétaire général du ministère du Commerce,Chérif Omari, et les directeurs régionaux du Commerce, s'est tenue lundi dernier. Elle a porté entre autres sur «l'approvisionnement régulier des citoyens en produits de large consommation durant cette fête religieuse et la hausse des prix des produits alimentaires dont la pomme de terre ainsi que le dispositif de veille relatif aux intoxications alimentaires».

S'agissant du programme de permanence pour les deux jours de l'Aïd Al Adha, plus de 51.000 commerçants ont été mobilisés au niveau national. Un chiffre qui a connu une augmentation par rapport à l'année dernière, «soit une hausse de 47% par rapport au nombre de commerçants mobilisés lors de l'Aïd El-Adha 2017», note un communiqué du ministère du Commerce.