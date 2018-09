LA CORPORATION PLONGÉE DANS LE DEUIL Youcef Bettache nous quitte à jamais

Tombée tel un couperet, la nouvelle a plongé la corporation dans un émoi total. L'ami et confrère, Youcef Bettache, connu sous son nom de plume Abder Bettache, journaliste au Soir d'Algérie nous a quittés à jamais. Youcef, âgé de 53 ans est décédé suite à un malaise cardiaque, après une séance de sport alors qu'il était accompagné de ses enfants, a-t-on appris de ses proches. Il est difficile de parler au passé de ce journaliste toujours affable et plein de vivacité.

Le défunt a exercé aux quotidiens L'Opinion et Le Soir d'Algérie. Il a également animé une émission politique dans la chaîne privée Ennahar TV.

Abderrahmane Bettache était marié et père de trois enfants. Repose en paix cher Youcef.