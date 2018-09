IL A SALUÉ LA GRANDEUR DE LA GUERRE D'ALGÉRIE L'ambassadeur américain chez Zitouni

Par Brahim TAKHEROUBT -

Cette visite intervient dans un contexte de rapprochement entre Alger et Washington que confirme une série d'événements.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a reçu jeudi dernier, l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, le ministre s'est félicité des relations «excellentes» unissant les deux pays sous la sage direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, présentant, à cette occasion, un aperçu sur l'activité du ministère des Moudjahidine qui «veille à assurer aux moudjahidine et à leurs ayants droit une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale, et à préserver la mémoire collective». A ce propos, M. Zitouni a exprimé la disponibilité de son secteur à coopérer et à échanger des expertises «au mieux des intérêts des deux pays et aspirations des deux peuples». Pour sa part, l'ambassadeur américain s'est félicité du niveau des relations bilatérales, saluant la «grandeur» de la Guerre de libération algérienne qui a «unifié toutes les franges de la société algérienne dans la lutte pour la liberté et l'indépendance», ajoutant qu'il s'intéressait à tous les ouvrages traitant de la guerre d'Algérie. M.Desrocher a, également, salué l'expérience algérienne en matière de prise en charge des moudjahidine et ayants droit, ainsi que la préservation de la mémoire nationale collective, exprimant, à cette occasion, son souhait de voir les relations algéro-américaines se développer davantage à la faveur de l'intensification de la coopération et du partenariat entre les deux pays au mieux des intérêts mutuels des deux peuples. Cette déclaration intervient dans un contexte de rapprochement entre Alger et Washington que confirme une série d'événements. Avant-hier jeudi, la Fondation Brave, créée par des congresmen américains, a nommé le président Abdelaziz Bouteflika, «le premier bénéficiaire de son prix annuel de la paix pour son rôle en tant que médiateur de la paix dans son pays, au Moyen-Orient et en Afrique», annonce la Fondation dans un communiqué. Une journée auparavant, c'est le département d'Etat qui a salué le travail effectué par l'armée algérienne sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. «L'Algérie a poursuivi des efforts significatifs pour prévenir l'activité terroriste à l'intérieur de ses frontières», relève le département d'Etat dans son dernier rapport. A ce rapprochement politico-sécuritaire, il convient de relever également les bons rapports au plan énergétique et économique. En témoigne le rebond spectaculaire des échanges et le partenariat économique entre les deux pays. Le volume des échanges commerciaux qui était de 2 milliards de dollars en 2007 a bondi à près de 6 milliards de dollars en 2016.