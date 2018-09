ALORS QU'UNE NOUVELLE SURETÉ URBAINE A ÉTÉ INAUGURÉE À ALI MENDJELI Le centre de télésurveillance de Boussouf opérationnel

Par Ikram GHIOUA -

Dans un point de presse animé conjointement par le chef de la sûreté de la wilaya, Abdelkrim Ouabri et le commissaire Tarek Amrani, chef de service des moyens techniques au niveau du nouveau centre de télésurveillance situé à Boussouf il a été formellement indiqué que les efforts consentis par la police sont dans l'intérêt et pour la sécurité du citoyen. Le chef de sûreté de la wilaya a insisté dans son intervention sur la sécurité au niveau de la Nouvelle Ville Ali Mendjeli, laquelle vient de bénéficier d'une 9ème sûreté urbaine. Dans ce contexte le chef de sûreté de la wilaya a souligné «qu'en l'espace de deux ans et demi, la nouvelle ville a vu naître neuf sûretés urbaines soit depuis 2015». Le conférencier ajoute que cette grande cité va connaître prochainement l'inauguration de trois autres, dont l'objectif est de mettre en sécurité la population. La sûreté de Constantine prend en compte également le relogement des citoyens dans cette zone qui exige une adaptation en fonction des nouveaux habitants. Autrement dit, la sûreté de la wilaya applique une stratégie d'anticipation pour être en mesure de maîtriser le terrain. Une stratégie qui sera également appliquée à Massinissa et Aïn Nahass qui connaissent un flux important. Ce renfort auquel a recours la sûreté de la wilaya répond aux exigences et à la conjoncture du terrain, d'où l'installation d'unités spéciales à l'image du BRB, le BRI qui a été délocalisé et d'autres unités d'intervention. En homme averti, le chef de sûreté de la wilaya considère que malgré ces efforts, beaucoup reste à faire. Actuellement, il y a un policier pour 250 habitants, cela répond aux normes, néanmoins il compte renforcer l'effectif. Concernant la télésurveillance, le chef de sûreté parle également des efforts pour compléter le projet et mettre en service 3000 caméras. Pour le moment 496 caméras sont en fonction installées au centre-ville et les points à grande fréquentation à Constantine. Le nouveau centre doté de moyens technologiques avancés semble être situé dans une zone-clé, selon le chef de la sûreté du fait de sa situation à l'entrée de la commune de Constantine. Ce dispositif (vidéo protection), permet une identification faciale des personnes, notamment recherchées et de visionner des véhicules suspects. Mais ce dispositif permet également d'avoir un oeil sur le trafic routier.