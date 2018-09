INFORMATION ET COMMUNICATION MILITAIRES L'armée se dote d'une école

Par Ikram GHIOUA -

Il s'agit entre autres de faire face à la mondialisation et à la manipulation de l'opinion publique.

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé, jeudi dernier, la cérémonie d'inauguration de l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication, à Sidi Fredj, en présence du commandant de la 1ère Région militaire, des chefs des départements du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire et des directeurs et chefs des services centraux. Pour le vice-ministre de la Défense nationale, ceci, à ne pas en douter, «est un outil efficace de communication et de contact direct avec les personnels, ce qui permet de booster leur moral et de faire régner un climat de travail adéquat capable de garantir l'aboutissement des efforts opérationnels d'une part, et de mettre en place un système efficient de communication avec l'opinion publique nationale et mondiale d'autre part». Dans son intervention, le général de corps d'armée, en homme averti, interpelle sur «une communication qui s'articule intrinsèquement sur la crédibilité et la responsabilité, et qui s'adapte aux enjeux actuels dans notre espace régional et international». C'est dans cette perspective, visant une approche stratégique que le vice-ministre déclare: «Je tiens aussi à mettre l'accent sur le rôle vital de l'information et de la communication dans le renforcement des efforts et dans la protection de notre institution militaire, et de ses personnels contre tous les risques et les fléaux, ce qui nécessite de nous tous de consentir davantage d'efforts laborieux et dévoués». «Celle qui possède des moyens de haut niveau assure, a-t-il ajouté, une formation militaire supérieure et qualitative aux cadres de l'institution militaire, dans les domaines de l'information et de la communication.»