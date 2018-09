18 WALIS ET 7 WALIS DÉLÉGUÉS TOUCHÉS PAR LE MOUVEMENT OPÉRÉ PAR LE PRÉSIDENT Surprises d'un changement

Par Hasna YACOUB -

Le mouvement partiel dans le corps des walis a finalement eu lieu

La nouvelle liste de nomination de walis renferme bien des surprises avec le retour d'anciens walis et d'ex-ministres.

Annoncé depuis l'été, le mouvement partiel dans le corps des walis a finalement eu lieu, jeudi dernier. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à des changements à la tête de 18 wilayas et a nommé sept nouveaux walis délégués. Si, c'est sans surprise que certains walis ont été écartés en raison de propos vivement critiqués par les citoyens sur les réseaux sociaux, certaines nominations étaient, quant à elles, inattendues. A commencer par le retour de Abdehakim Chater. Le tout fraîchement wali de Tizi Ouzou, est de retour, deux années après, la décision du chef de l'Etat de le démettre de sa fonction comme wali de Skikda, deux mois à peine après sa nomination.

Une décision qui sonnait comme une sanction pour M.Chater qui avait fait le buzz des réseaux sociaux à la suite d'un dérapage verbal sur les moudjahidine.

La sanction semble être levée et Abdelhakim Chater qui a déjà occupé le poste de wali de Tindouf, Tamanrasset, Ghardaïa, Oum El Bouaghi et Skikda, a été à nouveau rappelé pour remplacer Mohamed Bouderbali. Outre Chater, d'autres noms familiers sont retrouvés dans la liste des nouveaux walis. Notamment ceux de deux ex-ministres dans le gouvernement de Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit de Abdelhafid Ahmed Saci et de Youcef Cherfa, respectivement ex ministre du Commerce et ex-ministre du Logement. Les deux hommes n'ont eu à gérer les portefeuilles ministériels que pendant trois mois. Auparavant, ils avaient occupé plusieurs postes dans l'administration publique avant d'être désignés comme walis. Ahmed Saci a ainsi été chef de daïra à Béchar, secrétaire général de wilaya à Tindouf, Skikda et Sétif ensuite wali d'Adrar et de Tlemcen. Youcef Chorfa, Ingénieur en planification, a lui aussi occupé le poste de secrétaire général de la wilaya de Batna et de Souk Ahras avant d'être désigné wali de Laghouat ensuite de Annaba. Depuis jeudi dernier, M.Saci est le nouveau wali de Sidi Belabbès et M.Chorfa est à la tête de la wilaya de Blida. Un autre retour parmi les anciens walis est à souligner celui de Ahmed Maabed qui, depuis son remplacement, en 2015, alors qu'il occupait le poste de wali de Mostaganem, est resté en réserve de la République. M.Maabed, énarque, a occupé le poste de wali délégué de Hussein-Dey puis wali de Jijel et d'El Tarf avant d'être désigné à la tête de la wilaya de Mostaganem. Il est rappelé aujourd'hui pour gérer la wilaya de Béjaïa. A bien voir les surprises qu'a réservées la liste de nomination des nouveaux walis, il semble bien que ceux qui ont été sanctionnés après un dérapage verbal, écartés pendant une ou deux années, viennent d'être réhabilités.

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh dont une vidéo fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, ne semble pas être concerné par cette règle.



Liste des nouveaux walis

- Saddek Mostefa, wali de Chlef.

- Hadjadj Messaoud, wali d'Oum El Bouaghi.

- Maabed Ahmed, wali de Béjaïa.

- Mebarki Ahmed, wali de Béchar.

- Cherfa Youcef, Wali de Blida.

- Chater Abdelhakim, wali de Tizi Ouzou.

- Dif Taoufik, wali de Djelfa.

- Saci Ahmed Abdelhafid, wali de Sidi Belabbès.

- Mezhoud Toufik, wali de Annaba.

- Abla Kamel, wali de Guelma.

- Badaoui Abbas, wali de Médéa.

- Baiche Hamid, wali de Mascara.

- Bekkouche Benamar, wali de Bordj Bou Arréridj.

- Salamani Mohamed, wali de Boumerdès.

- El Afani Salah, wali de Tissemsilt.

- Mohamedi Farid, wali de Souk Ahras.

- Bouchemma Mohamed, wali de Tipasa.

- Amieur Mohammed, wali de Mila.



Sont nommés walis délégués

- Dahimi Abderrahmane, wali délégué d'Ouled Djellel.

- Amarani Farida, wali délégué de Bouzaréah.

- Harfouche Benarar, wali délégué de Dar El Beida.

- Smail Mohamed, wali délégué de Chéraga.

- Yahiatene Yahia, wali délégué de Touggourt.

- Guedjiba Abdellah, wali délégué de Djanet.

- Mahmoudi Ahmed, wali délégué d'El Meghaïer