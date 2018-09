SA DÉCLARATION A SOULEVÉ UN TOLLÉ GÉNÉRAL Benhamou veut le "butin de guerre"

Par Hocine NEFFAH -

«Nous sommes lassés de soutenir sans qu'il y ait de contrepartie», déclare Benhamou sans rougir.

La dernière sortie de Mohamed Benhamou président d'un parti El Karama a suscité un tollé de la part de la société et de la classe politique. Ce dernier qui se reconnaît aujourd'hui de ce qui est appelé communément «le groupe de 15 partis» qui soutiennent et adhèrent dans la démarche présidentielle qui vient de prendre la forme d'un cadre de front populaire solide pour faire face à la corruption et les risques et menaces qui se dressent au pays dans ses frontières.

Benhamou et lors d'un rassemblement dudit groupe des 15 partis, qui se dit soutenir la démarche du président de la République à propos du front populaire interne solide, a déclaré que «nous sommes lassés de soutenir sans qu'il y ait de contrepartie. Le Prophète (Qsssl), quand il faisait ses «ghazawette», partageait le butin de guerre avec tous ceux qui y avaient participé avec lui.

Il faut le faire, Benhamou l'a déclaré sans coup férir ni rougir. Cette sortie fracassante, dans la mesure où le contenu sort du «politiquement correct» et il s'inscrit dans la case de la corruption politique caractérisée. En parlant du «butin de guerre» au vu et au su de tout le monde, cela porte préjudice aux institutions républicaines du pays. Le paradoxe dans cette sortie qui a offusqué la scène politique nationale et les Algériens qui ont répondu à Benhamou de la manière la plus sévère sur les réseaux sociaux, c'est que le front populaire en question, est l'oeuvre du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il a appelé à mettre en oeuvre un cadre pour lutter contre la corruption et immuniser le pays contre les velléités interventionnistes émanant des frontières et visant l'unité et la souveraineté nationale. Donc, l'appel du président est clair: c'est la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Benhamou oublie apparemment le contenu du message du président en déclarant que «on veut notre part du gâteau, nous ne pouvons pas soutenir sans avoir des strapontins. Les élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation vont se dérouler prochainement, on est en droit d'y siéger au sein du Sénat», a-t-il revendiqué.

Les parlementaires ont dénoncé cette sortie qualifiée de chantage et d'opportuniste censée être pénalisée par la loi. Il faut rappeler que la condamnation a émané des deux bords du Parlement, de la part des partis de la majorité et aussi ceux de l'opposition.