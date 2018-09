DES REPAS CHAUDS SONT SERVIS AUX ÉLÈVES 80% des écoles possèdent des cantines scolaires

Par Ilhem TERKI -

L'Etat toujours généreux pour ses enfants

«Le gouvernement a mobilisé d'importantes ressources financières pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment pour le cycle primaire.»

Les cantines scolaires ont ouvert leurs portes. Il est à noter que 95% des cantines ont commencé cette semaine à servir des repas chauds aux élèves. Avant-hier, la ministre de l'éducation nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé, à Alger, que «95% des cantines scolaires avaient ouvert leurs portes aux élèves, le 23 septembre». Pour cette année scolaire, le gouvernement a mobilisé d'importantes ressources financières pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves notamment pour le cycle primaire. Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée populaire nationale, Nouria Benghebrit a précisé que «95% des cantines scolaires avaient ouvert leurs portes aux élèves, le 23 septembre et 80% de ces cantines servaient des repas chauds», soulignant dans ce contexte, que les communes sont en partie responsable de la gestion des cantines scolaires, depuis l'indépendance. «Les affectations consacrées par l'Etat pour la gestion des cantines scolaires sont inscrites au budget de gestion du ministère en charge des Collectivités locales, étant la partie en charge juridiquement, de la gestion des cantines scolaires», précisant que dans le cas où les ressources sont insuffisantes, la commune bénéficie d'aides et d'affectations de gestion de la part de l'Etat. Pour la première responsable du secteur, le rôle de son département en matière d'alimentation scolaire, consiste à déterminer les différents besoins de la cantine scolaire, à veiller au respect des règles de l'éducation sanitaire et alimentaire, à l'application du menu hebdomadaire des repas alimentaires, ainsi que la proposition d'une liste des élèves bénéficiaires. Elle ajoute que son secteur «travaillait en complémentarité avec les collectivités locales». S'agissant de la détermination du tarif des repas, la ministre a affirmé qu'il était fixé en vertu d'un arrêté interministériel du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du ministère des Finances et de celui de l'Education nationale. Elle a rappelé en outre que des ressources financières considérables ont été dégagées pour l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves, notamment dans le cycle primaire, d'autant plus que le ministère de l'Intérieur a consacré une importante enveloppe budgétaire (76 milliards de DA) à la gestion des écoles, destinée à l'équipement des écoles en appareils de chauffage, de climatiseurs, en cantines scolaires, en transport scolaire, en sus des opérations de formation et de recrutement massif de travailleurs et d'agents (45 000), dont des cuisiniers. Selon la ministre, «les écoles primaires ne disposant pas de cantines scolaires peuvent bénéficier, en vertu du décret exécutif publié en 2018, fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires, des prestations d'une cantine scolaire centrale». Pour ce qui est de la surcharge des classes, elle a estimé, dans le même sens que son département poursuit ses efforts en vue de pallier la question de la surcharge des classes enregistrée au sein de certains établissements, scolaires notamment à Alger-Est. «Nous avons toujours reconnu l'existence de ce problème, notamment à Alger-Est. Nous suivons la situation avec intérêt et avons effectué, avec les autorités concernées, des visites sur le terrain, dans différentes régions connaissant une surcharge, afin d'examiner toutes les solutions possibles», fait savoir la responsable.