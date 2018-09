PROGRAMMES DE LOGEMENTS EN 2019 200.000 unités seront réalisées

Par Madjid BERKANE -

Ce programme, qui touchera l'ensemble des wilayas du pays, concernera toutes les formules de logements, a précisé Abdelwahid Temmar.

L'année 2019 s'annonce prometteuse en termes de projets de construction des logements. Pas moins de 200.000 unités sont au programme. C'est ce qu'a fait savoir avant-hier Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville depuis la wilaya de Tiaret où il était en visite de travail. Le quota en question a été arrêté, précise Temmar, lors du Conseil des ministres tenu mercredi dernier et présidé par le président de la République. «Ce programme, qui touchera l'ensemble des wilayas du pays, concernera toutes les formules de logements», a ajouté l'hôte de la wilaya de Tiaret. Sur ce quota, 90.000 sont inscrites selon la formule de location-vente et 50.000 selon le LPP», a-t-il indiqué. Les formules de l'habitat rural et Aadl seront aussi privilégiées, a laissé entendre le ministre de l'Habitat. Le lancement de la construction de ce quota s'inscrit, pour rappel, dans le cadre du programme du président de la République en termes de logements, tracé au lendemain de sa réélection pour le quatrième mandat. Ledit quota constitue ainsi le dernier du programme restant, à savoir un million de logements toutes formules confondues. Le ministre de l'Habitat s'est, rappelons-le, déjà engagé sur l'achèvement du programme du président de la République. «Le programme du président de la République en matière de logements sera réalisé jusqu'au dernier», ne cesse-t-il de répéter lors de ses différentes sorties. Pour le premier responsable du secteur de l'habitat, l'Etat dispose de l'argent nécessaire pour respecter ses engagements. La réalisation de logements est l'une des priorités du gouvernement. Le président de la République accorde une importance particulière au volet du logement. Abdelaziz Bouteflika est en effet intimement convaincu du fait, fait remarquer Temmar, que «quand le logement va, tout va». L'Etat n'a par ailleurs aucune raison, selon Temmar, de reporter les programmes de logements. «Tous les matériaux de construction sont produits localement.» Cet atout est important, en ce sens qu'il permet à l'Etat de ne pas accuser du retard dans la réalisation des logements. Sur un autre plan, il y a lieu de rappeler que le ministre de l'Habitat a procédé, depuis sa nomination, à l'instauration de plusieurs lois à même de donner un nouveau souffle à son secteur. Il a pris en effet, dans la foulée, une batterie de mesures concernant la lutte contre le retard dans la réalisation des projets de logements. Les entreprises défaillantes risquent désormais le paiement d'amendes et dans d'autres cas, la résiliation des contrats. Les premières sanctions dans ce sens sont déjà tombées au mois d'août dernier. En effet, pas moins de 475 entreprises ont vu leurs contrats résiliés et bien d'autres entreprises ont été destinataires de dernières mises en demeure. Abdelwahid Temmar a promulgué en outre des lois pour empêcher la triche dans la réalisation des logements. Les entrepreneurs qui seront responsables de malfaçons seront sanctionnés de deux façons. Le paiement d'amendes et le retrait de l'agrément. Selon le ministre de l'Habitat, il y a eu déjà des entreprises qui ont payé le prix de cette défaillance. Toutefois, nuance Abdelwahid Temmar, le nombre de ces entreprises n'est pas important. Le contrôle des services du CTC remédie à ce genre de défaillance, en amont. Les services du CTC auront à l'avenir davantage de prérogatives et ce, pour bien effectuer leur travail sur le terrain. Le ministre de l'Habitat a promulgué aussi des lois concernant le respect des règles de l'urbanisme. Le logement doit être réalisé selon les normes mondiales. «Le citoyen a le droit de jouir du même cadre de vie que ses homologues de par le monde», a signifié Temmar récemment, en visitant la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger. Le ministre de l'Habitat a pris aussi la décision de distribuer désormais les logements en fonction des fêtes nationales et religieuses. Concernant cette dernière mesure, il faut dire que de nombreuses opérations ont eu lieu déjà. Des dizaines de milliers de logements ont été distribués à l'occasion du Ramadhan, des fêtes de l'Aïd et des fêtes nationales.