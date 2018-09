HANOUNE CRITIQUE LA LOI DE FINANCES 2019 "Les corrections introduites sont insuffisantes"

Par Mohamed BOUFATAH -

Louisa Hanoune, hier, à l'ouverture des travaux de la réunion de la coordination nationale de l'organisation des jeunes de sa formation à El-Harrach (Alger)

«Le recul dans la démocratie a produit le mercenariat politique...»

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a souligné, hier, à l'ouverture des travaux de la réunion de la coordination nationale de l'organisation des jeunes de sa formation à El-Harrach (Alger) que «certes le projet ne contient pas de nouvelles taxes et impôts et de diminutions des budgets.

Les corrections introduites dans le projet de loi de finances 2019 sont totalement insuffisantes car celui-ci ne révise pas les grandes orientations et ne décrète pas la fin de l'austérité». Elle s'est demandé si ce projet qui sera présenté au Parlement est à la hauteur des défis et répondra aux attentes de la majorité de la population, notamment des larges couches sociales... «Tout le monde, dont des organisations estudiantines, celle de la société civile ainsi que des partis proches du pouvoir, partage le même diagnostic avec le PT à propos de la crise multidimensionnelle et sans précédent qui secoue le pays», a-t-elle réitéré. «En effet, la mafiotisation des institutions de l' Etat, la mafiotisation de la gestion des finances et des affaires publiques se propagent de plus en plus. Cela est illustré par le scandale de narcotrafic des 701 kg de cocaïne, en passant par la corruption et la prédation jusqu'aux transferts illicites des devises vers l'étranger..». «Cela menace la cohésion et la sécurité nationales alors que la pauvreté et la détresse sociale gagnent de plus en plus du terrain, en raison de l'érosion continue du pouvoir d'achat et de la dévaluation du dinar et la stagnation des salaires et des pensions de retraite», a-t-elle estimé. Mais comment en est-on arrivé là?

Pour Louisa Hanoune «la politique d'austérité appliquée brutalement depuis 2015 est la cause principale et directe de cette situation catastrophique ayant mené à la faillite les assemblées élues locales, les universités, le secteur de la santé, dont les hôpitaux et les différents services et structures publiques, dont les budgets annuels ne cessent de diminuer et les départs à la retraite jamais remplacés». L'austérité a également causé «l'accroissement du taux de chômage chez les jeunes, devant l'absence de ministère de la Planification ayant des capacités prospectives et l'absence totale du contrôle démocratique en raison de la nature des assemblées élues minées par la corruption et l'affairisme...», a-t-elle noté. Sur sa lancée, la pasionaria du PT, considérera que «le Parlement, qui est dominé par l'Exécutif et aussi pollué par l'affairisme et des lobbies». «Ce recul dans la démocratie politique a produit le mercenariat politique devant un gouvernement sans boussole et dont des contradictions ont été signalées chaque semaine..», estimera-t-elle. «Quel que soit le secteur considéré, le même diagnostic se dégage, en s'imposant de lui-même: «Toutes les entreprises, dont les institutions de l'Etat, qui constituent la colonne vertébrale de l' Etat, à l'image des corps constitués, l'armée, les douanes et la justice ainsi que les assemblées élues sont infiltrées, donc, menacées par des lobbies qui servent leurs intérêts étroits» a-t-il indiqué. Sur un autre plan, la première responsable du PT a dénoncé la répression qui s'est abattue sur les retraités et invalides de l'ANP.