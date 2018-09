A LA VEILLE DU 13E ANNIVERSAIRE DE LA RÉCONCILIATION Bouteflika distingué par la Fondation Brave

Par Saïd BOUCETTA -

Cette distinction a manifestement un rapport direct avec la stratégie adoptée par le président Bouteflika

Les congressmen américains ont pu apprécier 20 ans d'histoire d'un pays, qui, au sortir d'une guerre effroyable, a su se reconstruire.

A la veille du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, le président de la République a été destinataire d'un prix «pour son rôle en tant que médiateur de la paix dans son pays, au Moyen-Orient et en Afrique», annonce la Fondation américaine Brave dans un communiqué rendu public, ce jeudi. Cette distinction a manifestement un rapport direct avec la stratégie adoptée par le président Bouteflika en Algérie, en matière de Réconciliation nationale. La fondation US, composée entre autres d'«anciens membres du Congrès américain, George Hochbrueckner (D-NY) et Christopher Shays (R-CT)» a décidé de récompenser le président de la République en reconnaissance pour «le rôle de l'Algérie dans la négociation d'un accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée, qui a mis fin à la guerre de vingt ans en juillet 2018». Il y a lieu de rappeler que les accords de paix qui ont mis fin à la guerre érythréo-éthiopienne ont été rendus possibles après une médiation algérienne, en 2000, lorsque le pays présidait aux destinées de l'Union africaine (OUA à l'époque). C'est sur la base de cet accord que les deux pays ont officiellement rouvert leurs ambassades respectives et acté la fin du conflit qui les opposait et qui avait fait des dizaines de milliers de morts. Ce «fait de paix» est bien entendu à inscrire à l'actif du président Bouteflika, précise Brave, qui «a pris la tête d'autres médiations entre factions belligérantes, y compris au Mali et en Libye.» En guise de précision et pour expliquer les motifs qui l'ont poussé à désigner le chef de l'Etat comme lauréat de son prix, la Fondation américaine évoque l'oeuvre du président de la République dans son propre pays, affirmant qu'il «a cartographié un nouveau modèle de reconstruction post-conflit qui a depuis été étudié à travers le globe pour son efficacité révolutionnaire». L'allusion à la Réconciliation nationale est on ne peut plus claire et le fait de la qualifier de «révolutionnaire» imprime un caractère historique à l'oeuvre présidentielle.

De fait, ce prix vient mettre en évidence l'importance de ce qui a été réalisé en Algérie au début du XXIe siècle. Les congressmen américains et autres observateurs de la scène internationale ont pu apprécier 20 ans d'histoire d'un pays qui, au sortir d'une guerre effroyable contre la République, a su se reconstruire et constituer le seul exemple vivant d'une nation qui a remporté une victoire totale contre le terrorisme islamiste. La Réconciliation nationale a mis fin à toute légitimité théologique sur l'Etat, sauver la République et sauvegarder sa souveraineté.

L'exemple algérien est quelque part unique dans la gestion des conflits au sein d'une société. A travers le génie politique de son président, l'Algérie a mis fin au conflit sans faire appel à un «arbitre» extérieur. C'est le peuple lui-même qui a joué ce rôle. Le recours au référendum, à l'issue d'une campagne passionnante et très efficace du chef de l'Etat, a permis aux Algériens de comprendre les priorités qui devront être les siennes.