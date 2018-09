ELLE DEVRAIT DÉBLOQUER UNE QUINZAINE DE MILLIONS D'EUROS DE FINANCEMENT L'AFD fête ses 50 ans en Algérie

L'Agence française de développement prépare, entre autres, un modèle de transition énergétique pour l'Algérie à l'horizon 2050. Mais pas seulement, la transition territoriale, la diversification économique sont aussi au programme de cette agence qui compte «durer» en Algérie...

«C'est l'une des seules agences internationales à n'avoir jamais quitté l'Algérie, même dans les périodes les plus sombres.» C'est avec cette phrase lourde de sens que Hervé Bougault, le directeur de l'antenne d'Alger du bureau de l'Agence française de développement en Algérie a tenu à ouvrir la cérémonie de l'anniversaire des 50 ans de présence de l'AFD dans le pays. «50 ans d'un partenariat de qualité», a-t-il fièrement soutenu lors de cette cérémonie grandiose qui a eu lieu jeudi dernier à la Safex d'Alger, en présence d'une pléiade d'invités de marque. Et pour cause, de grandes choses ont été réalisées avec des partenariats qui se sont traduits par un appui aux politiques publiques des autorités algériennes.



Les montants nets cumulés des engagements du groupe AFD en Algérie s'élèvent à près de 175 millions d'euros. «156, 5 millions sous forme de prêts (octroyés entre 2000 à 2005 dont 147, 3 millions pour l'AFD dans les infrastructures (habitat social, hydraulique urbaine, transport ferroviaire) et les lignes de crédit aux PME et 9, 2 millions pour Proparco (deux opérations en téléphonie mobile et une prise de participation clans une société de leasing)», a rappelé le repreneur de l'AFD en Algérie. «17, 4 millions sous forme de subventions de 2005 à septembre 2018 pour le renforcement des capacités, les formations Cefeb, les ONG, le Ffem)», a-t-il poursuivi, non sans rappeler l'une des plus grandes fiertés de l'AFD qui n'est autre que le programme de reconstruction, suite au séisme de Boumerdès en 2003. «Un programme de 41 millions d'euros, mais aux visées des plus humanitaires», a-t-il mis en avant.

Hervé Bougault avoue toutefois que l'engagement de l'AFD en Algérie a baissé cette dernière décennie, imputant cela à l'aisance financière de l'Algérie qui n'avait plus forcément besoin de ce type de programme. Il réfute par la même occasion le fait que l'interdiction des autorités algériennes au recours à l'endettement extérieur ait joué un rôle dans la baisse des ressources financières mises à la disposition des autorités publiques et des secteurs marchands. «Nous sommes des artisans du financement, nous nous adaptons à toutes les situations...», a-t-il indiqué.

Pour preuve, il révèle qu'une grosse enveloppe a été dégagée pour cette année par l'AFD. «Il est prévu entre 12 et 15 millions d'euros qui seront versés cette année, sous forme de subventions», a-t-il fait savoir, mettant en avant le fait que cette somme était plus importante que celle dégagée de 2004 à 2018, qui équivaut à 10 millions d'euros. «Nous ne comptons pas nous arrêter là, d'autres enveloppes du même niveau, si ce n'est pas plus, vont être versés dans les prochaines années, sous forme de subventions», a-t-il soutenu avec un large sourire.

Les secteurs visés sont divers. «Mais je tiens à préciser qu'ils s'inscrivent et s'inscriront dans les objectifs du gouvernement algérien et en conformité avec les objectifs de l'AFD», a-t-il insisté.

Ainsi, l'AFD s'est tracée un programme «made in bladi» des plus ambitieux, qui couvre la période allant de la période 2018 à 2022. «Conformément à ses mandats, aux objectifs du gouvernement algérien, dont ceux fixés par le nouveau modèle de croissance économique approuvé en 2016, I'AFD se propose d'accompagner trois axes stratégiques d'action pour la période 2018-2022: la transition énergétique, la transition territoriale et écologique, la diversification économique et deux axes transversaux: la transition numérique et bien évidemment la poursuite de 1'appui à la société civile algérienne», a-t-il dévoilé.



autres, l'élaboration d'un modèle de transition énergétique pour l'Algérie à l'horizon 2050. «On travaille en collaboration avec le ministère de l'Énergie pour 1'élaboration d'une prospective de la consommation énergétique à l'horizon 2050 et la préparation d'un modèle énergétique qui permettra à l'Algérie de réussir sa transition énergétique», a-t-il affirmé.

Il parle aussi de la contribution au développement du réseau de transport d'électricité et à l'interconnexion des réseaux énergie renouvelable / énergie classique.

Divers projets de développement durable qui prouvent que l'AFD veut «durer» en Algérie...