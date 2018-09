BOUMERDÈS Il viole sa fille et assassine sa femme

Une affaire de moeurs doublée d'un homicide avec préméditation vient d'être présenté à l'audience du tribunal de Boumerdès.

Un homme de 40 ans a assassiné froidement son épouse, en la pendant à l'intérieur de la maison, de peur qu'elle ne le dénonce auprès des autorités judiciaires, après qu'elle l'a surpris en train d'abuser sexuellement de leur petite fille. L'affaire remonte au mois dernier, lorsque l'épouse avait découvert l'inceste entre son mari et sa fillette.

La détermination de la femme était d'autant plus forte qu'elle a obtenu confirmation de l'agression sexuelle auprès d'un gynécologue.

Une menace qui n'aboutira jamais puisque le mari, pris de panique et de peur d'être démasqué, mettra fin à la vie de son épouse en la pendant à l'intérieur du logis, tout en prenant le soin de maquiller la scène de crime, par un cambriolage qui aurait mal tourné.

L'enquête de la police judiciaire et scientifique a fini par dévoiler les motivations du père criminel et faire éclater la vérité au grand jour. Les preuves ont été présentées par la police judiciaire au juge, renforcées par les aveux du père indigne qui a admis les crimes, qui lui sont reprochés; le verdict est attendu dans les prochains jours.