ARRÊTS DE TRAVAIL DE COMPLAISANCE 70 000 certificats médicaux en 2018

Par Abdelkrim AMARNI -

Les services de l'agence de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) d'Alger ont enregistré, lors du premier semestre de 2017, plus de 83.000 certificats médicaux d'arrêts de travail, tandis que leur chiffre a baissé, lors de la même période de 2018, pour atteindre le nombre de 70.000. Cette baisse est due en partie au contrôle strict des certificats médicaux de complaisance, qui sont «illégaux» a-t-on appris hier auprès des mêmes services. Ce recul de 2% a été enregistré, grâce au contrôle strict, par les services de la Cnas, des certificats médicaux de complaisance, a déclaré le directeur de l'agence Cnas d'Alger, Mahfoud Driss, au sujet de ces certificats. Il a rappelé que ce «contrôle strict s'effectuait conformément aux orientations du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et du directeur général de la Cnas. Il vise à mettre fin à cette pratique qui occasionne de grandes pertes au Trésor public». Le ministre de la tutelle, Mourad Zemali, avait relevé en juillet dernier, que le nombre d'ordonnances médicales remboursées par la Cnas en 2017, s'était élevé à plus de 64 millions et que le nombre d'indemnités journalières concernant les arrêts de travail avait dépassé les 14 millions au cours de l'année 2017, entraînant un coût de plus de 16 milliards DA. Le ministre avait indiqué que ces chiffres «révèlent clairement l'existence de dépassements et d'un grand excès, en termes de recours à ce droit par les assurés sociaux.» Concernant les cartes Chifa, Driss a révélé que plus de 3800 avaient été gelées durant le premier semestre de 2018 dans la wilaya d'Alger. 2600 avaient été réactivées (après régularisation de la situation des assurés concernés), tandis que 1500 cartes demeurent gelées à ce jour. Mahfoud Driss a, par ailleurs, fait savoir que l'agence Cnas d'Alger organisera à partir du 21 octobre une campagne de sensibilisation et des portes ouvertes au profit des étudiants des universités d'Alger, de Bouzareah et de Bab Ezzouar, pour les informer sur leurs droits et leurs devoirs envers la Cnas.