PROMOTEURS ANSEJ-CNAC-ANGEM Ils ont encore marché à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Ils revendiquent l'annulation de leurs dettes auprès des banques

La revendication principale des concernés n'est rien moins que l'amnistie générale.

La marche des promoteurs Ansej-Cnac et Angem a drainé des milliers de personnes jeudi dernier à Tizi Ouzou. L'appel du Collectif d'aide à la microentreprise (Came), qui regroupe les promoteurs des trois dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes n'est pas du tout tombé dans l'oreille d'un sourd puisque la manifestation a été tout simplement grandiose. Cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les bénéficiaires des aides de l'Etat de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont pris part à cette énième action de protestation, mais il s'agit d'une participation nationale, a-t-on constaté. Dès la première heure de la matinée de jeudi dernier, les premiers carrés de manifestants ont commencé à se constituer devant le portail d'accès de l'université «Mouloud-Mammeri». On a constaté des participants qui brandissaient des pancartes où était inscrit le nom de la wilaya de leur provenance. On pouvait ainsi remarquer la présence de promoteurs venus des wilayas d'El Bayedh, Naâma, Oran, Béjaïa, Batna, etc. Après ce rassemblement, les manifestants ont donné le coup d'envoi à leur marche. Le point de chute a été le siège de la wilaya, comme d'habitude d'ailleurs. Il y a lieu de souligner que la revendication principale des concernés est rien moins que l'amnistie générale. Et de ce fait, les promoteurs en question qui se disent désemparés, voire désespérés, lancent un appel directement au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour qu'il prenne en charge leurs doléances. Notons que l'amnistie générale exigée par les manifestants a trait à toutes les dettes toujours en vigueur comme celles contractées auprès des banques dans le sillage du lancement de leurs projets, mais aussi les dettes fiscales et parafiscales. Sur les pancartes et autres banderoles brandies lors de cette marche, les points essentiels y sont résumés: «Pour une amnistie générale des promoteurs Ansej, Cnac, Angem», «Monsieur le président de la République: nous réclamons l'effacement de nos dettes», «Nous refusons d'être les victimes d'une politique d'emploi qui a échoué»... Parvenus devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou, les manifestants ont observé un rassemblement pendant plusieurs minutes. Des prises de parole ont permis de réitérer les revendications pour lesquelles se bat le Came. Mais aussi de rappeler que ce dernier, au nom de tous les promoteurs Ansej, Cnac, Angem, rejette dans le fond et dans la forme la proposition maintes fois réitérée par les représentants du gouvernement et les responsables de l'Ansej, de la Cnac et de l'Angem concernant la possibilité du rééchelonnement des dettes des promoteurs avec toutes les facilités y afférentes.