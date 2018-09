SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE BÉJAÏA L'absence de l'état à l'index

Par Arezki SLIMANI -

Le virevoltant député indépendant Braham Benadji est encore une fois sorti de sa réserve pour dénoncer «une situation d'anarchie totale qui s'est progressivement installée à travers toute la wilaya et ne cesse de s'aggraver jour après jour».

Dans une conférence de presse animée au siège de sa permanence à Béjaïa, le député indépendant Braham Benadji a rendu et expliqué sa dernière interpellation adressée au Premier ministre. Devant un parterre de journalistes, le député indépendant a exposé «l'une des plus graves préoccupations auxquelles est confrontée actuellement la population de la wilaya de Béjaïa. Il s'agit de l'absence de l'Etat au niveau local qui a engendré de nombreuses conséquences désastreuses sur le développement économique, ainsi que la situation sociale et sécuritaire de la wilaya, ayant créé une situation d'anarchie totale qui s'est progressivement installée à travers toute la wilaya et ne cesse de s'aggraver jour après jour».

Le député cite de nombreux cas inquiétants vérifiables sur le terrain dans les différents domaines de la vie économique, sociale et culturelle de notre wilaya. «Des occupations illégales des terrains du domaine de l'Etat, un pillage du patrimoine foncier public, qui «hypothèque gravement le développement de la wilaya, déjà confronté à une pénurie en matière de terrains susceptibles d'accueillir les projets d'équipement public et d'investissement», un pillage, favorisé, dit-il par «l'absence d'intervention des services concernés de l'Etat», l'extension de ce grave phénomène. Dans sa plaidoirie, le député souligne également, «la multiplication inadmissible des fermetures de routes», qualifiée d'atteinte à la liberté de circulation des citoyens dont l'absence d'intervention de l'Etat est assimilée à «un encouragement».

La pratique de la corruption résulte, à ses yeux de «la non-application des lois, du manque de transparence et de célérité des administrations, et des obstacles que rencontrent les citoyens dans leurs démarches en vue de régler leurs problèmes. Pour le député Benadji, la situation d'anarchie résulte de «l'absence de réaction de la force publique dont la mission fondamentale est la protection des citoyens et l'application des lois», relevant qu' à Béjaïa, «cette mission se limite à la répression, puisqu'elle n'intervient pas pour garantir la liberté de circulation des citoyens, mais pour réprimer les cafés littéraires par exemple, alors que l'anarchie s'est étendue à tous les secteurs: commerces illicites, cabarets sauvages à ciel ouvert sur les plages, occupation illégale des plages, situation catastrophique de l'hygiène publique au niveau de toute la wilaya, notamment la commune de Béjaïa qui est devenue une décharge publique à ciel ouvert, aucune décharge contrôlée ni centre d'enfouissement technique n'est installé à ce jour».

La vacance de certains postes importants des structures étatiques au niveau local, dont celui de chef de daïra de Béjaïa (8 mois), et d'inspecteur général de la wilaya (3 mois) constitue un désengagement visible de l'Etat de cette importante wilaya, estime le député qui note que «de nombreux responsables administratifs en poste, dont l'activité se limite à une présence physique, sans aucun effort pour le suivi des projets de leurs secteurs qui restent confrontés à des retards de réalisation et contraintes de gestion».

La wilaya de Béjaïa enregistre actuellement un total de 143 projets publics bloqués et 1300 demandes d'investissements privés en instance dans les tiroirs des administrations sans aucune suite. L'absence de l'Etat et l'anarchie ont aggravé la situation déjà désastreuse du développement de la wilaya. Ce qu'il considère comme une «politique de contre-développement réservée à notre wilaya ces dernières années», appuyée, par «la destruction de la société sur les plans culturel et moral, et même un encouragement de l'idéologie salafiste».

Hier dans un communiqué publié sur sa page facebook, le même député a interpellé le directeur de la pêche et de l'environnement sur «les quantités de poissons morts rejetées ces derniers jours par le courant marin au niveau du rivage à Sidi Ali Lebhar à Béjaia, «en vue de me permettre de suivre cette affaire qui constitue une source de préoccupation pour la population, en raison de ses éventuelles répercussions sur la santé des consommateurs», écrit le député, qui demande expressément des «informations sur les causes de ce phénomène ainsi que des mesures prises pour y remédier».