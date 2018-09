COMMERCE EXTÉRIEUR Le déficit commercial en net recul

Par Ilhem TERKI -

Les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger avec 93% du montant global des exportations.

Les chiffres sont tombés hier. En huit mois, les exportations ont augmenté à 28,342 milliards de dollars (mds usd) contre 22,952 milliards de dollars sur la même période de 2017, soit une hausse de 5,39 milliards de dollars(+23,5%). Le Centre national des transmissions et du système d'information des douanes (Cntsid), a indiqué hier que le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 2,05 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2018, contre un déficit de 8,19 milliards de dollars à la même période de 2017, soit une baisse appréciable de près de 75%. Chiffres à l'appui, «entre janvier et fin août dernier, les exportations ont augmenté à 28,342 milliards de dollars contre 22,952 milliards de dollars sur la même période de 2017, soit une hausse de 5,39 milliards de dollars(+23,48%)», a expliqué la même source. S'agissant des importations, le bilan indique une légère baisse. «Les importations ont connu, une légère baisse à 30,394 milliards de dollars contre 31,142 milliards de dollars à la même période de l'année écoulée, soit une diminution de 748 millions de dollars (-2,4%», précise le Cntsid. Pour les exportations, elles ont, en outre, assuré la couverture des importations à hauteur de 93% contre 74% à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger (93% du montant global des exportations) en s'établissant à 26,33 milliards de dollars contre 21,72 milliards de dollars, soit une hausse de 4,61 milliards de dollars(+21,23%), grâce à la hausse des cours du pétrole avec un prix moyen du Brent de plus de 71 dollars entre janvier et août 2018 contre une moyenne de 51 dollars à la même période de 2017. S'agissant des exportations hors hydrocarbures, le bilan indique qu'elles se sont établies à plus de 2 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2018 (7,1% des exportations globales), même si elles ont augmenté de 63,13% par rapport à la même période de 2017.

Pour ce qui est des importations, une baisse significative a été relevée pour les biens énergétiques et lubrifiants (essentiellement les carburants) dont la facture a enregistré une baisse de 45,1% en s'établissant à 730 millions usd sur les huit premiers mois de 2018 contre 1,33 milliard de dollars à la même période de 2017.

Les produits alimentaires ont été importés pour un montant de 5,89 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2018 contre 5,90 milliards de dollars à la même période de 2017, soit une baisse de 0,12%. Par ailleurs, des hausses des importations ont été enregistrées pour les groupes des produits bruts, des biens de consommation non alimentaires et des demi-produits. Pour le groupe des produits bruts, les importations ont grimpé à 1,278 milliard de dollars contre 1,002 milliard de dollars(+27,54%).