EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE Une option incontournable

Par Mohamed TOUATI -

Le ministre de l'Energie qui l'a annoncée, a en outre démenti la fermeture du gazoduc Medgaz qui traverse le Royaume du Maroc.

L'exploitation du gaz de schiste est incontournable. L'Algérie n'a pas le choix si elle veut continuer à exporter cette ressource et répondre dans le même temps à une consommation locale en constante augmentation. Cette option a soulevé bien des craintes et des réticences à cause des effets néfastes qu'elle peut provoquer sur l'environnement et la santé des populations concernées. Le ministre de l'Energie a tenu à rassurer. L'exploitation du gaz de schiste se fera «dans un cadre réglementé d'autant que les technologies en la matière enregistrent un développement important (...) nous allons travailler dans ce sens car l'intérêt du pays en dépend» a-t-il déclaré, le 27 septembre lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en marge d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale. Mustapha Guitouni a argumenté ce choix irréversible pour l'économie nationale. Chiffres à l'appui. «Une couverture à 100% en gaz naturel est synonyme d'une production de 100 milliards de m3 pour la consommation interne (...) c'est pourquoi, il est impératif de trouver d'autres sources, à l'image du gaz, de schiste que nous allons exploiter, mais pas au détriment de la santé du citoyen ou de l'environnement», a-t-il indiqué, tout en rappelant que le niveau de couverture en gaz naturel avait atteint 60% à l'échelle nationale. «Si nous arrivons à un taux de couverture de 100%, cela voudra dire que nous allons consommer tout ce que nous produisons et partant, arrêter, nos exportations et perdre des revenus considérables en devises. Nous sommes donc dans l'obligation de trouver d'autres sources de production du gaz», a signalé le premier responsable du secteur de l'énergie.