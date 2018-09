LE PÉTROLE FINIT LA SEMAINE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 4 ANS Jusqu'où ira le baril?

Par Mohamed TOUATI -

Les cours de l'or noir ont clôturé la séance de vendredi à 82,72 dollars, à Londres, un palier qu'ils n'ont plus revu depuis novembre 2014.

Un pied de nez au président américain qui avait exhorté l'Opep à baisser sa production pour faire baisser les prix. Donald Trump n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Sa décision de sanctionner Téhéran, de décréter l'embargo contre les exportations iraniennes a produit un effet de manivelle. L'offre mondiale doit baisser d'autant de barils iraniens qui feront défaut au marché. Une situation qui sera exacerbée par le déclin de la production du Venezuela. Les experts tirent la sonnette d'alarme. «Les craintes de la perte de l'offre iranienne et le déclin de la production du Venezuela continuent de faire grimper les prix», a commenté Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group. Les exportations de l'Iran, troisième producteur de l'Opep, ont particulièrement chuté en amont des sanctions de Washington, qui interdiront d'importer du pétrole iranien à partir de début novembre, nous dit-on. Les pays producteurs de pétrole Opep et non Opep qui ont tant souffert de la dégringolade des prix du pétrole ont en tous cas clairement refusé d'augmenter leur offre pour pallier cette situation. Chat échaudé craint l'eau froide. Réunis le 23 septembre à Alger ils ont décidé de maintenir la réduction de leur offre de 1,8 million de barils par jour qui a permis aux cours de l'or noir de reprendre des couleurs. Pas question donc d'obéir au doigt et à l'oeil du président américain. Et c'est le chef de file de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui le clame. «Les pays producteurs de pétrole interviendront pour éviter une pénurie sur le marché lorsqu'ils jugeront le moment opportun», avait déclaré le 23 septembre à Alger le ministre saoudien de l'Energie. Une réponse sans détour aux injonctions du locataire de la Maison-Blanche dont le souci est de faire baisser les prix. L'Opep ne jouera pas au pompier. L'affaire semble tranchée. Les spécialistes nous en disent un peu plus. «Les investisseurs doutent de plus en plus de la volonté, voire de la capacité des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses partenaires à compenser les pertes iraniennes», a souligné Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.