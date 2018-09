COMPLEXE SIDER/EL HADJAR L'ex-SG du syndicat d'entreprise suspendu

Par Wahida BAHRI -

C'est le flou total dans ce qui s'apparente à une guerre dont on ignore qui tire les ficelles.

La direction générale du complexe Sider/Annaba, vient de suspendre de son poste, Noureddine Amouri, apprend-on de source interne à cette direction. L'ex-SG de Sider est accusé d'incitation à l'attroupement et à l'anarchie pour faire face à toute tentative de contestation contre l'ex-bureau syndical, a ajouté la même source. La décision a été prise par le conseil de discipline qui, étudiant les éléments du dossier, dont des enregistrements téléphoniques entre autres, Amouri et des tierces personniques, ont révélé l'incitation à l'usage de la violence et l'anarchie à l'intérieur du complexe. Des éléments qui ont servi de preuves à charge contre Amouri qui, sanctionné en tant qu'employé, pour avoir commis une faute professionnelle susceptible de déstabiliser le complexe, a expliqué la même source. Pour plus d'informations sur l'affaire, nous avons tenté de joindre un responsable de la direction de Sider/Annaba, mais peine perdue. L'autre son de cloche entendu par nos soins, Amouri Noureddine en l'occurrence, s'est exprimé en mettant l'accent sur deux points essentiels: l'enregistrement et l'attroupement.

D'amblée, l'ex-SG de Sider nous annonce qu'une plainte a été déposée au niveau des instances juridiques, pour déterminer celui et/ou ceux qui ont délivré ces enregistrements. «Je suis accusé d'avoir incité à la violence au sein de l'usine, je laisse la justice trouver celui et/ou ceux qui m'ont enregistré à mon insu», a fait demander Amouri. Connaissant bien les textes de loi, l'ex-SG de Sider s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout de son action pour prouver son innocence. S'agissant de sa suspension et des accusations pesant sur lui, notre interlocuteur à confirmé en deux mots, le premier point. «Ils m'ont suspendu et ils ont même récupéré les puces du téléphone...»

Sur les dessous de la suspension, «il s'agit d'un complot orchestré par ceux qui ont été dérangés par les dénonciations, émises par les communiqués rendus publics», a expliqué Amouri qui a qualifié la décision de la direction du complexe de manoeuvre pour bloquer sa candidature aux prochaines élections syndicales. «On m'accuse d'avoir incité à l'attroupement devant le portail du complexe, mais de quel attroupement parle-t-on, je suis un employé de Sider?», a lancé Amouri avec un sourire sarcastique. «J'étais avec quelques employés de l'usine, qui demandaient après leur devenir suite à la dissolution du bureau syndical et le gel de sa qualité de membre du bureau», a-t-il ajouté. «D'ailleurs, loin du complexe, les travailleurs ne cessent de me demander de déposer ma candidature...».

L'interlocuteur a révélé que des pions parmi les travailleurs, ont été manipulés pour appeler à la dissolution du bureau syndical. Par ailleurs, et jusqu'à la mise sous presse, c'est le flou total dans ce qui s'apparente à une guerre dont on ignore qui tire les ficelles. Pour l'heure, c'est le wait and see, surtout que Amouri n'est pas prêt à baisser les bras et promet de belles surprises...