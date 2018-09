FRACASSANTE DÉCLARATION DE DJAMEL OULD ABBÈS SUR SAÏD BOUHADJA FLN- APN: le choc frontal

Par Hasna YACOUB -

Les députés peuvent-ils pousser légalement le président de l'APN vers la porte?

La demande de Djamel Ould Abbès à Bouhadja de présenter sa démission au risque d'un blocage du pouvoir législatif, a-t-elle un poids juridique? «J'ai reçu une liste de 320 signatures, les activités de l'APN seront gelées», a averti le patron du FLN, exigeant du troisième homme de l'Etat de remettre sa démission et de «préserver sa dignité».

A quoi obéit l'offensive lancée contre Saïd Bouhadja? Qui peut démettre le troisième homme de l'Etat? Les députés peuvent-ils pousser légalement le président de l'APN vers la porte? La pression exercée par Ould Abbès, le patron du FLN, qui a demandé hier, à l'un des plus anciens cadres du FLN, de présenter sa démission au risque d'un blocage du pouvoir législatif, a-t-elle un poids juridique? «J'ai reçu une liste de 320 signatures, les activités de l'APN seront gelées» a averti, Ould Abbès, exigeant de Saïd Bouhadja de remettre sa démission et de «préserver sa dignité». Aucune raison n'est avancée pour expliquer cette sournoise «destitution» qui risque de pousser des députés du parti majoritaire à faire «grève». Une première en Algérie. Il ne s'agit là que de fortes pressions qui visent à faire capituler l'homme. Car en bloquant l'APN, que va-t-il se passer? Le président de la République va-t-il dissoudre cette institution en raison de blocage? Mais la loi ne prévoit pas une dissolution dans pareil cas de blocage!

Tout repose sur la décision que va prendre Saïd Bouhadja? Vendredi dernier, imperturbable malgré la rumeur insistante qui annonçait, tout au long de la journée, la présentation incessamment par le président de l'APN de sa démission, Bouhadja s'était suffi de rappeler à ses détracteurs qu'il n'est pas contre «l'alternance aux postes de responsabilité à la condition que cela se fasse dans le cadre des lois de la République». Et d'ajouter «cela doit obéir à des règles strictes qu'édicte le fonctionnement normal des institutions de la République». Le vieux routier de la politique avait ainsi signifié à ceux qui ont menacé de présenter une motion de défiance contre lui, qu'il n'est pas prêt à présenter sa démission. Ce dernier sait parfaitement de quoi il parle en évoquant le fonctionnement normal des institutions. Il sait pertinemment qu'aucun texte ne prévoit clairement la destitution du président de l'APN. L'article 10 du règlement intérieur de cette institution stipule qu'«en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée populaire nationale par suite de démission, d'incapacité ou d'incompatibilité ou de décès, il est procédé à l'élection du président de l'Assemblée populaire nationale suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la déclaration de la vacance (...)». L'incompatibilité citée dans l'article 10 est relative à la composante politique de l'APN qui ne pose actuellement aucun problème vu que les partis politiques de la coalition forment la majorité absolue. Pour faire partir Bouhadja, il n'y a donc qu'un seul cas, celui de la démission. Connu pour être un homme très discipliné, Bouhadja peut quitter dans le seul cas où les hautes autorités le lui demandent, comme il l'a d'ailleurs laissé entendre. Sur le plan légal, Me Nasredine Lazhar a expliqué, hier, à L'Expression que «le président de l'APN est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats (article 3 règlement intérieur). La démission, quant à elle, est régie par l'article 10 qui prévoit la vacance en cas de démission, l'incompatibilité, ou le décès. Je dois d'abord préciser que la lecture des journaux aujourd'hui a révélé que Bouhadja a annoncé son intention de démissionner et non sa démission effective. Le problème est de savoir à qui il doit la présenter car aussi bien la Constitution que la loi organique relative au fonctionnement des deux chambres et le règlement intérieur sont muets sur cette question. L'APN est représentée par son président qui la représente dans toute la vie civile et politique donc c'est lui qui doit recevoir cette démission. Bouhadja doit présenter sa démission à lui-même, ce qui est un peu ubuesque et cocasse».