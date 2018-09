MOHAMED AÏSSA À PROPOS DE LA CHARTE POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE "C'était l'adieu aux larmes"

Pour le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, si le pays est stable aujourd'hui et vit dans la sécurité et la paix c'est aussi grâce à notre président Abdelaziz Bouteflika

Mohamed Aissa a profité de cette occasion pour rappeler les bienfaits et le mérite de la démarche du président de la République.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a inauguré la nouvelle rentrée du Centre culturel islamique en l'estampillant du sceau de la Charte pour la paix et de la Réconciliation nationale. Ce choix n'est pas fortuit, il coïncide avec le 13e anniversaire de la consécration par le peuple de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale par voie référendaire un certain 29 septembre 2005 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Mohamed Aïssa a profité de cette occasion pour rappeler les bienfaits et le mérite de la démarche du président pour mettre un terme à l'effusion de sang et à la «fitna» qui frappait de plein fouet la cohésion nationale du peuple algérien. Dans ce sens, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a souligné que «la consécration de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale le 29 septembre 2005 par un plébiscite de la majorité du peuple algérien et grâce à la perspicacité et la sagesse du président de la République Abdelaziz Bouteflika a mis un terme au climat de la division et de la fitna. Cette initiative courageuse a su et pu replacer le pas dans la bataille du développement permettant ainsi à l'Algérie de retrouver sa sécurité et sa stabilité», a rétorqué, Mohamed Aïssa.

Mohamed Aïssa a énuméré les vertus de la mise en oeuvre des dispositions de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale. Par rapport à ce volet, le ministre Mohamed Aïssa a mis en exergue le retour de l'Algérie à sa stabilité dans tous les domaines. Il a indiqué que «la mosquée qui était attaquée par les incultes qui ont dénaturé les préceptes et les enseignements de notre islam modéré et tolérant, a restitué son rôle lumineux et rayonnant, celui d'un islam de nos ancêtres. Un islam qui bannit l'extrémisme et le ´´takfirisme´´ source de la division et d'atteinte à l'unité nationale et la souveraineté du pays», en précisant dans le même sillage que la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a permis même à l'islam de jouer son rôle qui consiste à propager l'amour et la fraternité et le vivre ensemble.

Mohamed Aïssa à rendu hommage aux imams qui ont été assassinés lors de la décennie du terrorisme, dans ce sens, le ministre a déclaré que «114 imams ont été assassinés par des criminels et des incultes au nom d'une interprétation sournoise et erronée de l'islam et même des versets du Saint Coran. Ces imams sont les martyrs du devoir national. Ils ont fait face aux criminels qui voulaient donner une fausse interprétation à l'islam», a soutenu Mohamed Aïssa.

La Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a été le prélude pour un retour spectaculaire de l'Algérie dans le concert des nations après une longue absence faite de «blocus» international par certains pays qui faisaient dans le chantage et l'exacerbation de la crise politique pour plonger le pays dans les abysses de la guerre civile. Il faut dire que le plébiscite, dont a eu l'initiative le président de la République du peuple algérien est un signe de soutien indéfectible à ce projet pour mettre un terme à une décennie faite de sang et de larmes.

Il est indéniable de rappeler que le processus de la mise en oeuvre des dispositions de la Charte pour la paix et de la Réconciliation nationale a été un exploit tangible, sur tous les plans qui a encadré la solution politique globale à la crise grave à laquelle faisait face la République et peuple algérien à la fois.

Cette Réconciliation nationale qui a été estampillée du sceau de l'irréversibilité par un mécanisme constitutionnel lors de la révision de la Constitution en 2016 lui confère un statut d'applicabilité sur tous les plans de la vie politique et institutionnelle du pays. C'est dire que cette démarche s'est transformée en un mécanisme pour la gestion de la chose publique et la résolution des conflits et des crises de toutes natures qui puissent apparaître.