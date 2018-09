EN PRÉSENCE DE MILLIERS DE PERSONNES Abderrahmane Bettache enterré à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

La tristesse et la consternation se lisaient sur tous les visages.

Le regretté journaliste Abderrahmane Bettache, dit Youcef, a été enterré hier au cimetière de Mdouha dans la ville de Tizi Ouzou en présence de milliers de personnes et de plusieurs personnalités dont Djamel Kaouane, le ministre de la Communication, Abdelmadjid Sidi Saïd, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) ainsi que de plusieurs chefs de partis politiques, des journalistes... La tristesse et la consternation se lisaient sur tous les visages.

Les frères du regretté dont Abdelhakim Bettache, maire d'Alger-Centre, ont fait preuve d'un courage exemplaire malgré l'ampleur de la douleur. Ils étaient là, devant la maison familiale, à accueillir dignement tous ceux qui venaient des quatre coins du pays pour leur présenter leurs condoléances.

Les amis d'enfance et les voisins qui ont grandi avec Abderrahmane Bettache dans son quartier natal dans la ville de Tizi Ouzou n'en revenaient pas. Ils étaient tout simplement accablés et terrassés par l'affliction. A l'unanimité, tous les présents ont encore témoigné des valeurs humaines et du comportement exemplaire dont était pétri Abderrahmane Bettache.

La douleur était également perceptible sur les visages dont certains étaient embués de larmes, des journalistes qui ont connu et côtoyé de près le regretté Youcef, tels que les siens et les collègues du regretté l'appelaient familièrement. La foule s'est déplacée à la mi-journée vers le cimetière de Mdouha où le regretté Abderrahamne Bettache a été inhumé. Djamel Kaouane, ministre de la Communication, présent à l'enterrement, non seulement en tant que premier responsable du secteur, mais aussi en tant qu'ancien collègue du défunt, a déclaré à la presse: «Abderrahmane Bettache était non seulement un collègue, mais aussi un ami. C'était un grand journaliste reconnu. Je présente mes sincères condoléances à tous les membres de sa famille ainsi qu'à la famille de la presse.»

De son côté, Abdelmadjid Sidi Saïd, secrétaire général de l'Ugta, a témoigné des grandes valeurs humaines et professionnelles dont était doté le regretté Youcef Bettache. «Je connaissais Abderrahmane Bettache depuis ses tout débuts dans le journalisme quand il était journaliste au quotidien L'Opinion. Nous étions liés non seulement par des relations professionnelles et d'amitié, mais aussi et surtout par une relation de militantisme syndical. Abderrahmane était un vrai professionnel du journalisme, un homme de métier. Il était aussi l'ami des travailleurs», a ajouté Abdelmadjid Sidi Saïd. Pour sa part, Amar Ghoul, le président du parti TAJ et ancien ministre, a affirmé: «Je connaissais le journaliste Abderrahmane Bettache depuis 1997. Depuis, nos contacts n'ont jamais été interrompus. C'était un homme aux valeurs humaines et professionnelles incontestables et reconnues de tous. Comme on dit, c'était un fils de famille. Un exemple dans le monde de la presse. J'ai été surpris et choqué en apprenant vendredi dernier son décès.» Il y a lieu de rappeler que Abderrahmane Bettache a commencé son métier de journaliste après l'obtention d'une licence en sciences politiques à l'université d'Alger. Il avait fait ses premiers pas au quotidien indépendant L'Opinion au début des années quatre-vingt-dix, avant d'intégrer la rédaction du Soir d'Algérie qu'il n'a pas quitté depuis 1996 jusqu'à son décès. Il a aussi animé des émissions politiques dans la chaîne de télévision Ennahar TV. Le regretté laisse une veuve et trois filles.