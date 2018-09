PHARMACIE D'HÔPITAL Des milliards pour un résultat mitigé

Par Ikram GHIOUA -

optimiser les dépenses

Il faut instaurer une stratégie basée sur les bonnes pratiques aussi bien pour le patient que pour le milieu hospitalier économiquement parlant.

L'ouverture du 3ème Congrès international de pharmacie hospitalière et oncologique a eu lieu à Constantine, par la présidente du Sapho El Mansouria Nebchi et le professeur Djenane de l'Ordre des médecins à l'Est, et le professeur Belmahi chef de service toxicologie au CHU de Constantine. Cet évènement organisé chaque année a pour mission la promotion de la bonne pratique en pharmacie hospitalière et de la pharmacie oncologique, la promotion et le développement de la pharmacie hospitalière sous ses aspects scientifique, économique et technique, la contribution à la formation continue et à l'enseignement des personnels de santé et enfin l'autre mission est de faciliter les contacts amicaux entre les membres de l'association. Le congrès est lancé depuis vendredi dernier au Zénith sous le thème «le bon usage du produit pharmaceutique à l'hôpital» et devra prendre fin aujourd'hui même. A travers ces journées il est question de débattre bon nombre de chapitres dont les règles fondamentales du bon usage du produit pharmaceutique qui implique systématiquement le rôle que doit jouer le pharmacien dans ce bon usage. Mais on s'intéressera aussi à l'impact et aux risques de la mauvaise observance d'où interviendra ensuite l'évaluation des pratiques professionnelles et impact sur l'amélioration du bon usage du médicament.

Les principaux chapitres du congrès sont structurés sur la surveillance du bon usage des médicaments et le rôle de l'association dans ce domaine précis. Les exposés des participants visent d'un commun accord à stimuler le sujet à prendre conscience du bon usage pharmaceutique. L'occasion est aussi de débattre les problèmes liés au mauvais usage des produits qui peuvent être parfois fatals. En plus de l'approche de promouvoir et de veiller au bon usage des médicaments, il est aussi question comme il ressort des communications des participants de mettre en place un procédé d'information, soit des enquêtes d'utilisation et un suivi des consommations devant permettre d'optimiser les dépenses, notamment en milieu hospitalier et de favoriser le concept de la recherche thérapeutique.

Il s'agit en fait d'instaurer une stratégie basée sur les bonnes pratiques aussi bien pour le patient que pour le milieu hospitalier économiquement parlant. Le congrès appelle aussi à une approche de maîtrise quand il s'agit de prescrire des médicaments et à faire une évaluation. Pourquoi ne pas procéder à l'élaboration de recommandations si nécessaires à condition que celles-ci soient adaptées à la situation de chaque milieu hospitalier sur la base de la connaissance. Le premier congrès de l'association a été organisé à Sétif pour traiter et prévenir sur le cancer et l'importance du dépistage. Le deuxième congrès de la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique avait été organisé à Alger oû comme pour ce troisième congrès d'éminents conférenciers et autorités scientifiques nationaux et étrangers y ont participé. Les thèmes ayant été abordés tournent autour du pharmacien hospitalier à l'horizon 2020. A chaque rencontre c'est l'esprit scientifique qui s'impose ayant pu mettre l'accent sur le rôle du pharmacien hospitalier dans la prise en charge de la chaîne du patient.