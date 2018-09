Des acquis au pluriel

Par Madjid BERKANE -

Tous les domaines sont en effet «redevables» de cet exploit exclusivement algérien.

S'attarder en ce 13ème anniversaire de l'adoption de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale afin d'en établir un bilan, est loin d'être simple comme exercice. Le plus difficile est de pouvoir répertorier avec exhaustivité les acquis de cette dernière. Tous les domaines sont en effet «redevables» à cet exploit exclusivement algérien. C'est le cas de le dire car l'expérience algérienne ne s'est inspirée d'un quelconque autre modèle initié ailleurs. La Réconciliation nationale est le fruit des efforts d'un homme qui s'est fixé depuis son accession au pouvoir de rétablir la paix. «Je suis venu pour réconcilier les Algériens. Je suis venu pour rétablir la paix», ne cessait de répéter le président Bouteflika en sillonnant le territoire national des mois durant. Ainsi, le domaine qui peut être placé en premier sur la liste des acquis est celui de la sécurité et de la stabilité.

L'Algérien qui vivait dans l'insécurité durant les années 1990, est actuellement, sans exagération aucune, parmi les citoyens de toute la planète qui jouissent le mieux de la sécurité. Le propos est exprimé par les étrangers eux-mêmes en visitant l'Algérie. «Nous-nous sentons mieux en sécurité à Alger qu'a Paris et Washington», a-t-on entendu des touristes étrangers s'exprimer à maintes reprises. La sécurité en Algérie ne se limite pas, faut-il le noter, uniquement à l'absence de menace terroriste, mais aussi à un taux faible en matière de criminalité ordinaire. A ce propos, il y a lieu de rappeler que l'Algérie a été considérée comme étant le 7e pays, le plus sécurisé au monde il y a deux ans, par des organisations onusiennes.

Les bienfaits du retour de la paix sont très nombreux pour pouvoir les énumérer tous. Le domaine du développement dans sa pluralité peut se placer en deuxième position. Plus du tiers des infrastructures dont dispose l'Algérie à présent ont été réalisées après l'adoption de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale.

C'est le cas dans le secteur des travaux publics, de l'habitat, de la santé, de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, de la culture, des ressources en eau...etc. Dans le chapitre de l'habitat, à titre d'exemple, plus de 3 millions et 600.000 unités ont été réalisées depuis 1999. 200.000 autres unités sont prévues pour l'année prochaine. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'Algérie a réalisé plus de 25 universités depuis l'adoption de la Réconciliation nationale. Les wilayas de la République sont toutes dotées à présent d'universités.

Dans le secteur des ressources en eau, l'Algérie a pu doubler le nombre de barrages réalisés depuis l'indépendance. Les secteurs de la santé et des travaux publics ont vu eux aussi des réalisations énormes. De nombreux hôpitaux, des aéroports et des chemins routiers ont été mis en service. La fameuse autoroute a été mise en service durant cette dernière décennie.

L'autre acquis de la Réconciliation nationale et pas des moindres est celui de l'amélioration de l'image et de la place de l'Algérie dans le concert des nations. L'Algérie qu'on évoquait durant la décennie noire que pour la pointer du doigt est actuellement invitée partout. Sa voix est entendue et son avis est souvent pris en considération, et ce, à la fois au sein des Nations unies qu'au sein des réunions en régionales et continentales.