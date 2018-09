13 ANNÉES APRÈS LA RÉCONCILIATION NATIONALE Les éclats de paix

La Charte aura été l'aboutissement d'un travail de longue haleine engagé par le président de la République

Le texte accorde aux martyrs de la démocratie la place qu'ils méritent dans la mémoire de la nation.

Analyser un événement historique recommande certainement un minimum de recul, histoire d'en étudier les aspects positifs, les ratés et en tirer les renseignements. Dans le cas de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, il y a lieu de noter l'aspect juridique du texte. Beaucoup de choses ont été dites sur la faisabilité d'une loi qui, affirmait-on à l'époque, n'était pas en mesure d'éteindre tout le brasier qui avait failli réduire en cendres l'Algérie entière. Des juristes «convoqués» par les détracteurs du texte pensaient avoir trouvé des failles qui rendaient inadéquates certaines dispositions de la Charte avec le droit algérien, voire international pour ce qu'on a entendu à l'époque comme critique émanant d'ONG des droits de l'homme. Mais au contraire des critiques avancées par les uns et les autres, le texte approuvé par référendum a démontré toute son efficacité. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes étaient concernées par la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale. Force est de constater que 13 ans après sa promulgation, il n'a été porté à la connaissance de l'opinion nationale, aucun conflit majeur susceptible de mettre en évidence une quelconque contradiction dans la mise en oeuvre de la Charte. Les magistrats auprès des tribunaux de toute la République n'ont trouvé aucun mal à bien lire le texte, de même que les avocats lorsqu'ils ont été constitués. Cela pour dire qu'au plan strictement juridique, la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a parfaitement répondu aux attentes de toutes les victimes de la tragédie nationale.

Il va de soi que le texte qui a aujourd'hui 13 ans, a une ambition politique. A la lecture des nombreux articles consacrés à cet aspect des choses, on constatera la volonté du législateur de placer la République algérienne au-dessus de tous. Le caractère républicain de l'Etat n'est pas négociable, selon la Charte. En sus de cette affirmation que l'ensemble de la communauté nationale a bien saisie, le texte accorde aux martyrs de la démocratie la place qu'ils méritent dans la mémoire de la nation. Ils sont intouchables et personne n'aura le droit de remettre en cause leur sacrifice. Face à cette «sacralisation» du martyr pour la République, le texte accorde aux «égarés», la fin des poursuites judiciaires, tout en leur interdisant toute activité politique. De fait, les terroristes d'hier ne sont pas éligibles. Au mieux, ils redeviennent les individus qu'ils étaient avant l'éclatement de la crise. Le message politique est on ne peut plus clair: «Déposez les armes, reconnaissez votre dérive idéologique et abandonnez votre projet théocratique.» Pour quel résultat politique? L'Algérie est démocratique, pluraliste et plurielle. Les débats y sont crus, durs, les accusations, souvent cruelles... Mais à aucun moment, on entend un acteur politique revendiquer la suprématie du texte religieux sur la Constitution. Personne, les leaders de l'opposition en tête, ne remettent en cause cette avancée exceptionnelle suscitée par la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale.

L'une des victoires politiques du texte est manifestement le très faible taux de récidives des éléments terroristes, ainsi que l'absence de cas de vendetta de la part des familles de victimes de terroristes. Cette réalité qu'on ne retrouve pas ailleurs, témoigne du caractère parfaitement équilibré de la Charte.

Ces deux dimensions, juridique et politique, ayant parfaitement donné pleine satisfaction, la société a pris toute la mesure du caractère historique du texte. Et pour cause, la Charte qui aura été, rappelons-le, l'aboutissement d'un travail de longue haleine engagé par le président de la République, dès son élection à la tête du pays, a pris des allures civilisationnelles. Peut-on, en effet, imaginer qu'un simple texte puisse obtenir des résultats au-delà de toute espérance en si peu d'années? La réponse n'est pas seulement dans la Charte en tant qu'objet juridique, mais dans cette démarche présidentielle qui met l'Algérien au centre de toutes les préoccupations. La Réconciliation nationale n'est donc pas seulement le juridique et le politique, on la retrouve dans les millions de logements, les dizaines de barrages, les milliards des transferts sociaux. Les Algériens ont compris que la Réconciliation nationale s'adresse à chacun.