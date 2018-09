RÉSIDENCE «STANDING» CONSTRUITE PAR DES PROMOTEURS PRIVÉS Un rêve qui risque de devenir... cauchemar!

Par Walid AÏT SAÏD -

Bessa doit sa réussite aux prix beaucoup plus abordables que ceux de ses concurrents

Après le «Boucher», c'est le patron de l'empire «Bessa» qui est arrêté... Des milliers d'acquéreurs sont dans l'expectative. Ils s'inquiètent du sort réservé à leurs logements payés rubis sur l'ongle, avec le plus souvent de grosses dettes sur le dos...

Un scénario à l'Espagnol pour l'immobilier algérien? Va-t-on assister à l'abandon de nombreux quartiers et résidences en construction? C'est le cauchemar de milliers d'Algériens, dont la majorité est issue de la classe moyenne. En effet, cette catégorie de citoyens, qui n'a pas eu accès aux programmes de logement de l'État s'est rabattue sur des résidences dites de «standing», construite par des promoteurs privés. Cela devait leur assurer la rapidité dans la livraison, la qualité dans les habitations et même une gestion des copropriétés après la livraison. Le rêve dans un pays où le métier de concierge a disparu depuis des lustres! Ils sont donc prêts à mettre le paquet pour réaliser le rêve de toute une vie, quitte à s'endetter avec de gros prêts bancaires. Mais qu'importe pour obtenir en son nom un logement digne de ce nom...Néanmoins, ce rêve semble tourner au cauchemar. Les «seigneurs de la brique» sont envoyés en prison. En l'espace de trois mois, deux des plus gros promoteurs du pays se sont retrouvés au «trou». Il y a eu bien évidemment Kamel Chikhi, dit «El Boucher» qui est le principal accusé dans l'affaire des 701 kg de cocaïne. Depuis qu'il a été arrêté par les services de sécurités, ses chantiers pharaoniques se sont... arrêtés! On est face à des chantiers désertés à la va-vite, des bâtiments inachevés qui n'ont pas bougé. Ce sont les vestiges tragiques aux relents apocalyptiques d'une affaire qui n'a pas fini de faire des victimes! Tous les biens du «Boucher» ont été saisis par la justice, à titre conservatoire. Tout comme ses entreprises de promotion immobilière. Ils ont été mis sous scellés en attendant les résultats de l'enquête. C'est elle qui déterminera leur sort. Cependant, dans tous les cas de figure, une lourde et très lente procédure judiciaire va suivre au grand dam des acquéreurs...



Panique dans les résidences...

Les futures propriétaires de ces appartements seront pris en otage dans une affaire qui ne les concerne pas, enfin pour la majorité d'entre eux...! Des milliers d'autres souscripteurs risquent de subir le même sort! On parle ici de ceux de l'empire «Bessa immobilier». Ce dernier qui s'est spécialisé dans le «moyen - standing», attire le couple de cadres moyens par excellence. Il a livré des dizaines de résidences à Alger, notamment à Ouled Fayet et Chéraga dans l'ouest de la capitale, alors que des dizaines d'autres sont en cours de construction.

Bessa doit sa réussite aux prix beaucoup plus abordables que ceux de ses concurrents, tout en construisant dans des sites stratégiques et en offrant une gestion de la copropriété, des résidences sécurisées, et un suivi client personnalisé. Le succès est tel que les appartements de «Bessa» ont été vendus avant même leur construction. «Mais on a l'assurance que c'est un gros promoteur qui va tenir ses engagements, va livrer à temps et surtout ne va pas se sauver avec notre argent comme cela est le cas de certains petits promoteurs», justifiaient des acheteurs d'appartement de ces luxueuses résidences au moment de signer leur acquisition... Toutefois, jeudi dernier, une nouvelle est tombée comme un couperet sur la tête de ces futures résidents, dont beaucoup ont souscrit des prêts bancaires pour avoir un toit sur leur tête. «Bessa a été arrêté!», est-il annoncé sur les sites électroniques d'information et sur les chaînes de télévisions privées. «Que vont devenir nos appartements?», se sont demandés ces acheteurs.

«Vont-ils subir le même sort que les projets du Boucher», se sont-ils interrogés en essayant de prendre contact avec des employés de l'entreprise qui eux aussi sont dans l'expectative.

Même ceux qui habitent dans les résidences déjà livrées s'inquiètent! C'est «Bessa immobilier» qui gère la copropriété.



Est-ce la chute des «rois de la brique»?

Leurs résidences risquent de subir le même sort que les logements Aadl, avec la défection du gestionnaire. Cerise sur le gâteau: contrairement à la location-vente, eux sont en train de payer des milliards pour des logements qui risquent de se transformer en cité-dortoir, pour ne pas dire dépotoir... C'est donc l'inquiétude générale, et pas que chez les clients de ces deux promoteurs. Car, tous ceux, qui ont mis leurs économies dans des résidences privées, se demandent «à qui le tour?». Il faut avouer que ce secteur de l'immobilier de luxe est entouré d'un flou et d'une opacité des plus douteux. Ce qui laisse présager une chute vertigineuse pour un grand nombre de ces «rois du béton»! On a construit à tout-va!Alger, qui est l'une des villes les plus touchées par ce «boom» de l'immobilier, s'est «étendue» dans ce qui était jusque-là considéré comme des terres agricoles. Même les grandes maisons n'ont pas échappé à cette folie du «ciment»! Dans certains quartiers résidentiels, les habitants se sont réveillés un matin en trouvant un immeuble à la place des jolies petites villas, leur coupant air et soleil, avec

«l'autorisation» bienveillante des autorités locales. La récréation est finie pour les promoteurs! Mais ce n'est que le début du drame pour des milliers de familles...