LA POLICE ET LES POMPIERS INVITÉS À TUNIS Le mix réussi du colonel El Habiri

C'est une première du genre. L'Organisation internationale de la Protection civile recevra une délégation composée de cadres de la Sûreté nationale ainsi que de leurs collègues de la Protection civile dans le cadre de la rencontre internationale consacrée au rôle de la femme et la communication dans la Protection civile. La rencontre en question s'ouvre aujourd'hui, à Tunis et ce jusqu'au 5 octobre prochain. Cette invitation intervient suite à une demande introduite par le íirecteur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri. Ce mix est un acquis pour la Sûreté nationale et la Protection civile qui consacrent de ce fait le travail de collaboration et de concertation initié par le Dgsn depuis son installation. Ce travail a été d'ailleurs matérialisé par la conférence de presse de mercredi dernier, co-organisée par la police et la Protection civile durant laquelle a été rendu public le bilan de la saison estivale 2018.