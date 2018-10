ORAN Une amitié qui se termine dans le sang

Le tribunal pénal d'Oran vient de rendre son verdict dans une affaire d'homicide, en prononçant une peine de 20 ans de réclusion, à l'encontre d'un jeune homme de 20 ans. Les faits remontent au mois de mai dernier, lorsque deux jeunes vendeurs de fruits et légumes, de leur état, se sont accrochés verbalement autour d'un prétendu vol de batterie de bus, le ton est monté d'un cran, après que des insultes eurent fusé de part et d'autre, jusqu'à en venir aux poings.

C'est à ce moment-là que le jeune meurtrier pris de folie passagère, sortit un couteau et asséna à sa victime un coup mortel au coeur. Le jeune poignardé s'effondra de tout son poids sur l'asphalte, en expirant son dernier souffle. Même les secours, arrivés sur place, restèrent impuissants et constatèrent le décès.

Aux enquêteurs qui l'interrogèrent sur le mobile de leur dispute, le mis en cause commença par nier les faits qui lui étaient reprochés, puis finit par craquer en avouant son horrible crime. Le plus triste dans l'affaire c'est que les deux jeunes étaient en réalité des amis d'enfance, une amitié qui se termine dans une mare de sang.