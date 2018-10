UNE BANDE DE DÉLINQUANTS ARMÉS A SEMÉ LA TERREUR nuit d'horreur à baraki

C'est une nuit d'horreur qu'ont vécu les habitants de Baraki, vendredi soir, banlieue au sud-est d'Alger. Une nuit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, digne du film américain La Purge. Les assaillants, dont le nombre n'a pas été précisé, se sont concentrés dans le quartier Ahmed Quadour, non loin de la Gulf Bank. Une attaque ciblée selon les dires des riverains, puisqu'une seule villa ainsi qu'un garage, était dans le viseur de cette bande. Ces visiteurs de la nuit s'étaient introduits à l'intérieur, tout en agressant violemment deux personnes et en attentant à la vie du gardien des lieux en lui portant plusieurs coups avec une hache.

La bande de hors-la-loi ont incendié le garage, brûlant au passage les cinq véhicules s'y trouvant. Les services de sécurité ont dépêché leurs fins limiers d'inspecteurs pour mettre au clair cette sombre affaire qui a failli coûter la vie à deux autres personnes, et mettre la main sur cette bande de criminels qui a traumatisé tout un quartier.