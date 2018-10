DESTITUTION DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE SAÏD BOUHADJA L'opposition dénonce

Par Nadia BENAKLI -

Le président de l'APN, Saïd Bouhadja, a refusé de céder aux pressions du secrétaire général du parti Djamel Ould Abbès.

La campagne de forcing menée contre le président de l'APN n'est pas du goût des partis de l'opposition. Contrairement à ceux de la coalition qui cautionnent ce changement, eux refusent d'adhérer à la démarche. Nombre d'entre eux dénoncent cette manoeuvre politique. «Il n'y a aucune raison qui pousse à remplacer le président de l'APN», a affirmé Lakhdar Benkhelaf d'El-Adala en accusant directement le FLN d'entraîner l'institution de l'Etat dans le règlement des problèmes de parti. Contacté par nos soins, Benkhelaf explique que le règlement est clair.

«Le remplacement du président de l'APN intervient en cas de décès ou de démission du concerné», a-t-il précisé en guise de lever toute ambiguïté. Notre interlocuteur qualifie carrément cette démarche d'illégale.

«Ce n'est pas de cette manière qu'on va instaurer des institutions solides», a-t-il déploré en précisant que la conjoncture marquée par l'approche de la présidentielle d'avril 2019 n'est pas du tout favorable pour créer un climat d'instabilité au sein d'une telle institution. Il n'y a pas que ça. Le projet de loi de finances 2019 qui va bientôt atterrir à l'APN et doit être adopté dans des délais précis, risque d'être retardé par cette histoire. Selon lui, la destitution de Bouhadja va, sans doute, chambouler tout l'agenda du Parlement. Le parti du Front des forces socialistes (FFS) dénonce également cette cabale et considère que le retrait de confiance va fragiliser davantage les institutions de l'Etat. Même argument avancé par le Mouvement de la société pour la paix. Son président Abderezzak Makri a expliqué sur sa page facebook que la destitution du président de l'APN va davantage fragiliser les institutions de l'Etat. La crise qu'a provoquée le FLN au sein de l'APN risque de prendre une tournure inattendue.

Le président de l'APN, Saïd Bouhadja a refusé de céder aux pressions du secrétaire général du parti Djamel Ould Abbès. «Je ne suis pas pressé de démissionner», a-t-il affirmé dans une déclaration faite hier au site électronique TSA version arabe. Cette déclaration sonne comme une réponse à la demande de Ould Abbès qui a invité Bouhadja samedi dernier à déposer sa démission. Le troisième homme politique de l'Etat ignore la motion portant sur le retrait de confiance, signée par 320 députés du FLN, RND et des indépendants.

Bouhadja le dit clair et net qu'il attend un signal de la Présidence pour réagir. Sachant que le règlement intérieur et la Constitution évoquent un changement du président de l'APN juste en cas de décès ou de démission, Bouhadja se montre imperturbable. Selon des proches de sa direction, ce dernier aurait confié qu'il compte déposer sa démission en cas d'absence de toute réaction de la Présidence.

Le Parti des travailleurs, qui plaide pour une Assemblée constituante, a refusé de faire un commentaire sur cette question.