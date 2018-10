INTENSE ACTIVITÉ DES PARTIS CE WEEK-END La présidentielle sonne le réveil

Par Nadia BENAKLI -

Voulant se repositionner dans la nouvelle cartographie politique qui sera confectionnée après la présidentielle de 2019, les chefs de partis s'agitent.

La scène politique s'anime. Les partis sont de plus en plus nombreux à amuser la galerie. Ce week-end, ils ont investi le terrain en force. Université d'été, congrès ordinaire, meeting, conférence, sont autant d'activités qui ont marqué l'actualité nationale. Des poids lourds et même des formations du terroir étaient de la partie. Après une période d'accalmie qui a marqué la rentrée sociale, la scène politique renoue avec l'effervescence. L'approche de la présidentielle fait sérieusement agiter les partis. Voulant se repositionner dans la nouvelle cartographie politique qui sera confectionnée après la présidentielle de 2019, les acteurs de la scène politique gesticulent dans tous les sens. Pour eux, c'est le moment ou jamais de faire la promotion de leurs idées et de clarifier leur position. De nouvelles donnes viennent agrémenter la course à la présidentielle d'avril prochain. Le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a annoncé officiellement sa candidature pour les prochaines joutes électorales. S'exprimant lors d'une conférence de presse, tenue samedi dernier à l'issue du 2ème Congrès du parti, Belaïd a fait savoir que la participation de son parti à la prochaine présidentielle a été «favorablement accueillie par l'ensemble des congressistes», mettant en avant la mobilisation Front El-Moustakbel «pour affronter cette échéance, accéder au pouvoir et opérer un changement à même d'améliorer la situation dans différents domaines». D'autres anciens candidats à la présidentielle ont annoncé la couleur en appelant le président Bouteflika à poursuivre son oeuvre. C'est le cas du président du Front national algérien (FNA) Moussa Touati, qui a annoncé, le même jour, à partir de Aïn Témouchent, que sa formation politique est favorable au parachèvement du parcours du Président Abdelaziz Bouteflika. «Le FNA ne présentera pas de candidat à la prochaine élection présidentielle à la tête de la magistrature suprême du pays», a-t-il affirmé lors d'un meeting régional. Le Mouvement populaire algérien de Amara Benyounès a refusé de s'exprimer sur la présidentielle. Le parti de l'ancien ministre du Commerce qui a tenu son université d'été a préféré reporter le débat sur cette question. Le parti majoritaire du FLN a saisi l'occasion du 13ème anniversaire de l'adoption de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale pour mettre en exergue les réalisations du président. «La Charte pour la paix et la Réconciliation nationale continue, de susciter l'admiration et le respect de l'artisan de ce chantier (le président Bouteflika), sans laquelle le pays aurait sombré dans le chaos», a-t-il affirmé samedi à partir de Médéa. D'autres formations politiques continuent à faire la promotion de leur initiative dans l'espoir de convaincre. Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderezzak Makri, a appelé à soutenir l'initiative du consensus national lancée par sa formation politique.