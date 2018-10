PROJETS DE TRAMWAY À TRAVERS NEUF WILAYAS Annaba aura bientôt son tramway

Par Wahida BAHRI -

L'Etat s'apprête à lever progressivement, le gel sur les projets de tramway, pour neuf wilayas.

Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zalène en réponse aux députés, réunis jeudi au Parlement, a dévoilé que la levée du gel sur les projets de tramway, touchera neuf wilayas. L'opération, selon le commis de l'Etat, se fera progressivement, en fonction de l'amélioration de la situation financière du pays. Les neuf wilayas concernées sont: Annaba, Skikda, Batna, Béjaïa, Tébessa et Tlemcen, Djelfa ainsi que Blida et Béchar. Dans l'élan de sa réponse, Abdelghani Zalène, tout en insistant sur la volonté de l'Etat quant à la modernisation des moyens de transport, a expliqué qu'il n'avait jamais été question d'annulation de ces projets. Ces programmes allaient être lancés, en 2015, juste après, la désignation des entreprises pour leur réalisation. En justifiant que la situation financière, occasionnée par la chute du prix des hydrocarbures, a, contraint le gouvernement à geler certains projets structurants, à la faveur de programmes de développement prioritaires. Aujourd'hui, l'amélioration de la situation financière remet au-devant de la scène du développement, l'un des projets les plus attendus à Annaba, un tramway auquel la population n'y croyait plus. Ce moyen de transport doté de locomotives, conviendrait mieux aux destinations lointaines. La mise en circulation du tramway à Annaba ouvrira, selon bon nombre d'habitants, une nouvelle ère pour le transport en commun, à la faveur de la prise en charge d'une demande qui va crescendo. En outre, le tramway est peu polluant par rapport aux bus ou autres engins. Ce nouveau mode va participer, pensent-ils, à la dynamisation de la ville, en rendant le transport public compétitif et attractif, tout en générant une réorganisation du réseau de transport en commun actuel. Notons que, le 1er projet de tramway avait été retenu en 2005 pour la wilaya de Annaba.