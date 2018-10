UN RÉSEAU CRIMINEL DÉMANTELÉ À GUELMA Six femmes au sein de la bande de faussaires

Par Wahida BAHRI -

Il a été découvert, un véritable atelier de falsification de billets de banque.

Les éléments relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Guelma ont mis fin à l'activité criminelle d'un réseau de faussaires, apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par la même source, le réseau se compose de six femmes, dont une mineure. Le coup de filet est survenu suite à un contrôle de routine, opéré par les services de sécurité au niveau du complexe touristique de Hammam Debagh, dans la wilaya de Guelma, nous explique-t-on.

Lors du contrôle d'un véhicule à bord duquel étaient trois femmes originaires de la wilaya de Annaba et deux hommes, la panique des cinq individus a aussitôt suscité des soupçons des gendarmes. Soumis à un interrogatoire, les faussaires sont passés aux aveux et ont dénoncé un sixième complice. Déployée, la machine sécuritaire a, aussitôt arrêté, le complice en possession de 14.000 DA, en fausses coupures de 2000 DA, ont expliqué les mêmes sources. Et d'ajouter que, les aveux du premier groupe du réseau des faussaires, ont fait état de la présence d'autres complices. Poursuivant l'investigation, sur instruction du magistrat instructeur relevant du tribunal de Guelma, les éléments de la Gendarmerie nationale, sont parvenus à l'arrestation, de trois autres femmes et un homme. Selon les informations apportées par nos sources, il a été découvert, un véritable atelier de falsification de billets de banque, dans un appartement sis à la nouvelle ville d'El Amir Abdelkader de Guelma.

La perquisition dans la caverne d'Ali Baba, a été couronnée par la découverte et la saisie de plusieurs téléphones portables et du matériel informatique sophistiqué, celui-ci étant utilisé dans la falsification des billets de banque, que le réseau écoulait sur le marché. Déférés par-devant le magistrat instructeur de la circonscription de compétence, les 10 mis en cause dans ce trafic sont accusés d'association de malfaiteurs, falsification de billets de banque, faux et usage de faux, détournement de mineur et détention d'armes blanches prohibées. Des griefs qui ont valu aux prévenus, âgés entre 16 et 39 ans, la mise sous mandat de dépôt, pour sept d'entre eux, pendant que trois autres dont, la mineure, ont bénéficié du contrôle judiciaire.