AFFAIRE DE LA COCAÏNE, CHANGEMENTS AU SEIN DE L'ARMÉE ET PERTURBATIONS À L'APN Overdose de suspense

Par Hasna YACOUB -

Une cascade de limogeages de hauts cadres de l'armée

Après le séisme de Kamel El Boucher qui a tenu en suspens, pendant tout l'été, le citoyen lambda, voilà aujourd'hui le nouveau feuilleton de l'APN qui tient en haleine toute l'Algérie.

On pensait que la tempête était passée, les vagues se sont tues et le vent est tombé. Mais il semble bien que non. L'Algérien reste suspendu à des événements inédits dans l'histoire de l'Algérie indépendante, qui se succèdent rapidement, le maintenant en suspens, depuis l'été dernier. Le feuilleton de la plus grande affaire de drogue et de corruption n'a pas fini de révéler tous ses secrets que voilà un autre feuilleton, politique, cette fois, qui éclate. Et là aussi, l'omerta est de mise. Avec Kamel Chikhi, le présumé principal accusé dans une tentative d'introduction de 701 kilos de cocaïne, plus connu sous le sobriquet de «Kamel El Boucher», le citoyen lambda a découvert, pour la première fois, l'ampleur de la corruption en Algérie. Il a eu droit à quelques déclarations et une série de limogeages opérés et puis plus rien. Silence radio. «L'enquête suit son cours.» Et le citoyen reste suspendu à cette enquête. Il s'interroge et à juste titre, pour quelle raison aucune information officielle n'est livrée au grand public sur un dossier aussi délicat. L'opinion publique n'a-t-elle pas droit à l'information? La loi n'autorise-t-elle pas le procureur de la République à tenir une conférence de presse pour rendre publiques les avancées de l'enquête sans que cela ne puisse porter atteinte au secret de l'instruction? La plus grande tentative d'introduction de drogue dure divulguée a provoqué un séisme. Elle a eu l'effet d'une tornade. Dans sa chute, Kamel El Boucher» a emporté de «grosses pointures». A l'éclatement du scandale, la réaction du président de la République ne s'est pas fait attendre. Il a nettoyé les écuries d'Augias en respectant le fait que personne, quel que soit son statut, n'est au-dessus de la loi. L'Algérien est resté, pendant tout l'été, suspendu aux communiqués de la Présidence, qui annonçaient une cascade de limogeages de hauts cadres de l'armée et des premiers responsables de la Dgsn et de la Gendarmerie. Une série de changements a suivi. Un vrai chamboulement au sein des institutions de l'Etat avec les mises à la retraite et les mutations. Le citoyen, faute d'informations autorisées, se rabat sur les spéculations les plus folles qui n'en finissent pas d'alimenter la rumeur, d'éclabousser des personnalités et de salir des réputations. C'est à nouveau le cas aujourd'hui avec le feuilleton de l'APN qui tient en haleine toute l'Algérie. Que se passe-t-il à l'hémicycle? Pourquoi veut-on destituer le troisième homme de l'Etat? Quel est son forfait? A ces questions, il n'y a pas de réponses, mais juste des petites histoires croustillantes qui sont répétées ici et là. Le FLN et ses parlementaires ont enclenché un bras de fer avec le président de l'APN. Selon certains, c'est à cause de la destitution par ce dernier du secrétaire général de l'Assemblée. «Une révocation injuste et unilatérale», dit-on en raison du refus du révoqué de répondre favorablement à des exigences non réglementaires de Bouhadja. D'autres évoquent, par contre, le refus du président de l'APN de céder à la demande de certains cadres du FLN pour bénéficier des privilèges de l'institution. Il y a même une troisième version faisant cas d'un désappointement dans les plus hautes sphères de l'Etat des agissements du président de l'APN. Quelle est la vraie raison qui a provoqué cette levée de boucliers contre Saïd Bouhzdja? Personne ne répond clairement à cette question. Ce qui reste du domaine public, c'est la motion de défiance signée par 320 députés, selon les affirmations de Djamel Ould Abbès qui a demandé à Saïd Bouhadja de «démissionner et de préserver sa dignité», au risque d'un blocage du pouvoir législatif, ce qui serait une première en Algérie depuis l'indépendance. Le «boycott politique» des séances du Parlement n'existe nulle part dans la loi. «Lorsque la politique entre dans un prétoire, la justice en sort», il faut donc s'attendre à ce que cette situation soit tranchée de fait à la faveur du rapport de force politique.