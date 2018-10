MESSAHEL ÉVOQUANT LE TERRORISME À L'ONU "L'Algérie connaît bien ce chapitre"

Par Mohamed TOUATI -

Le chef de la diplomatie algérienne lors de son intervention à l'ONU

Le chef de la diplomatie algérienne a en outre mis en exergue samedi à New York, «la responsabilité première de l'ONU» concernant la décolonisation du Sahara occidental.

L'Algérie reste droite dans ses bottes. Egale à elle-même. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à décider de leur destin, la solution politique pour résoudre les crises qui frappent certains pays, ceux qui appartiennent à son aire géographique, notamment sont des positions inébranlables. Le dialogue pour parvenir à la paix est un étendard de la diplomatie algérienne. La 73ème session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies lui a offert l'opportunité de le brandir à nouveau. A commencer par la question du Sahara occidental qui refait l'actualité après que le représentant personnel du SG de l'ONU chargé de lui trouver une issue a convié le Maroc et le Front Polisario à des pourparlers directs les 4 et 5 décembre à Genève. L'Algérie qui soutient les efforts d'Horst Köhler, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, afin de parvenir à une solution équitable et juste a réitéré sa position. «Concernant la question du Sahara occidental qui, en tant que problème de décolonisation, relève de la responsabilité première des Nations unies, l'Algérie considère que son règlement ne peut être trouvé qu'à travers l'exercice, par le peuple du Sahara occidental, de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination», a déclaré le chef de la diplomatie algérienne du haut de la tribune des Nations unies dans un discours prononcé, samedi, lors du débat général de la 73ème session de l'Assemblée générale de l'ONU. Abdelkader Messahel a émis le voeu que leur action puisse «contribuer, avec l'apport de l'Union africaine, à la reprise des négociations sans préconditions et de bonne foi entre les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable assurant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental». Si la résolution du conflit du Sahara occidental demeure une préoccupation majeure, l'Algérie redouble de vigilance et demeure mobilisée dans la quête d'une solution qui mettrait fin aux crises qui secouent les pays avec lesquels elle a des frontières en partage. «Consciente des responsabilités et de la contribution qui sont les siennes en matière de préservation de la paix et de la sécurité internationales, et dans le plein respect des principes cardinaux bien connus de sa politique extérieure, l'Algérie suit avec un intérêt particulier les conflits et les crises qui secouent les pays de l'aire géographique à laquelle elle appartient», a assuré le patron de la diplomatie algérienne. Que précise l'Algérie pour les résoudre? L'Algérie «n'aura de cesse de réitérer sa conviction, tirée des enseignements de son expérience propre, que dans la quête de règlement durable des conflits, il n'y a pas meilleure approche que celle favorisant les solutions politiques à travers l'appropriation par les parties concernées et le dialogue...», a indiqué le ministre. Qu'il s'agisse des situations au Mali et en Libye ou encore en Syrie et au Yémen, «seule une telle approche pourrait permettre à ces pays frères de renouer avec la paix et la stabilité pour qu'ensuite puisse s'engager l'oeuvre de la reconstruction» a souligné Abdelkader Messahel.