BÉJAÏA Le FLN bat le rappel de ses troupes

Par Arezki SLIMANI -

Yemma Gouraya à l'heure du vieux parti

Une motion de soutien au programme du président de la République a été lue à l'assistance, laquelle a apporté également son soutien au président de l'APC de Taourith Ighil et les élus locaux du parti.

Le FLN entre de plain- pied dans les prochaines échéances électorales, qui restent d'une importance capitale pour la pays. Première force politique nationale, le Front de Libération nationale se mobilise. Hier, les deux mouhafadhas qui représentent la wilaya de Béjaïa se sont réunies chacun de son côté pour être prêtes le jour «J». Les secrétaires de kasmas ainsi que les élus locaux étaient venus pour écouter les chef de file locaux transmettre le message du secrétaire général, Ould Abbès. Un message qui ne souffre d'aucune ambigüité s'agissant d'abord de l'examen de la situation organique mais aussi, la préparation du scrutin des sénatoriales, et l'élection présidentielle prochaine. Tout ceci sur fond de la célébration de l'anniversaire de la Réconciliation nationale avec tout ce qu'elle a induit comme stabilité pour le pays. Dans son discours, la mouhafadh de Béjaïa, M. Abdelhamid Merouani, pressenti pour représenter le parti pour les prochaines joutes sénatoriales a dressé un tableau général sur la situation organique du parti localement regrettant l'absence de la kasma d'Amirour. Dans la foulée, le chef de file du FLN à Béjaïa a donné des instructions pour les militants et les élus pour être au rendez-vous des échéances électorales prochaines estimant que le président Abdelaziz Bouteflika doit être soutenu pour poursuivre l'achèvement de son oeuvre, allusion au repositionnement du pays sur la scène internationale, mais également à la paix et l'épanouissement retrouvés. Abordant les élections sanatoriales, le mouhafadh de Béjaïa a détaillé les conditions de participations, indiquant que la liste est ouverte et libre à tout un chacun de déposer sa candidature. Les primaires trancheront le cas du candidat qui aura été choisi. Une motion de soutien au programme du président de la République a été lue à l'assistance, laquelle a apporté également son soutien au président, de l'APC de Taourith Ighil et les élus locaux du parti.

Dans la vallée de la Soummam, c'est l'autre mohafadha de la wilaya de Béjaïa, qui a organisé un regroupement dans un hôtel de la région avec le même objet répondant aux instructions du secrétaire général du parti. Des élus, des secrétaires de kasma et même de la mouhfadha ont répondu à l'appel du mouhafedh Saâdi Djeroud, qui a indiqué que le débat a eu lieu sur notamment le 13ème anniversaire de la Réconciliation nationale et l'élection présidentielle. Trois candidature, ont été déjà recueillies concernant les sénatoriales. Massinissa Ouari est pressenti pour la course aux primaires qui auront lieu incessamment A noter que le Front de Libération nationale compte pas moins de 136 élus locaux. Il est parti pour réussir cette fois-ci a décrocher avec brio le fauteuil de sénateur, dont le candidat unique sera désigné par la voie des primaires.



Grogne à Aokas et sur la RN 75

La colère citoyenne déborde de nouveau dans la rue à Béjaïa. Hier pas moins de deux localités ont vécu au rythme des la grogne citoyenne née pour l'essentiel de la dégradation du cadre de vie et de menaces pesantes sur les biens collectifs. Hier, les habitants de la localité de Debha à Amizour, ont fermé la RN75 en signe de protestation contre une tentative d'accaparement d'une parcelle de terrain de 15 hectares et ce au vu et au su de toutes les autorités. Selon les recoupements d'informations en notre possession, le présumé squatteur, bénéficierait d'une large complicité des autorités au point de susciter la colère des riverains qui descendent dans la rue pour une manifestation qui n'a pas manqué de provoquer une coupure de route aux désagréments multiples pour les usagers. Dans la même journée, les Aokaciens ont fermé le siège de leur municipalité. Répondant à l'appel du collectif de la société civile, qui compte en son sein de nombreuses associations et comités des villages, les habitants de la ville côtière d'Aokas ont investi le siège communal pour exiger l'ouverture du dialogue avec la société civile pour aborder des questions liées à l'environnement et le cadre de vie, dont, notamment la décharge publique située au abords de la Route nationale 09 à la sortie d' Aokas. Les citoyens exigent ni plus ni moins que sa fermeture définitive.