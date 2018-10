TIZI OUZOU Comment innover dans l'agriculture

Par Kamel BOUDJADI -

Un riche programme est attendu pour ces trois journées qui seront consacrées à un secteur dont dépend la sécurité alimentaire de tous les pays du monde.

C'est à partir d'aujourd'hui, lundi 1er octobre que sera lancée la première édition du Salon de l'agriculture et de l'innovation de la wilaya de Tizi Ouzou. La manifestation s'étendra jusqu'au 3 du même mois à la salle Saïd-Tazrout, de la Nouvelle-Ville. La manifestation, organisée par la Chambre de l'agriculture se tiendra sous le patronage du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, sous l'égide du wali de Tizi Ouzou. Un riche programme est attendu pour ces trois journées qui seront consacrées à un secteur dont dépend la sécurité alimentaire de tous les pays du monde. L'agriculture, qui prend un élan formidable ces dernières années, réalise des prouesses dans une multitude de filières. A Tizi Ouzou justement, plusieurs filières commencent à prendre leur élan en réalisant des résultats étonnants, vu les difficultés. Ce salon sera donc une occasion pour les divers acteurs de ce secteur de découvrir les différentes innovations techniques qui pourront impulser une véritable dynamique de développement. Le Salon de l'agriculture et de l'innovation réunira plusieurs dizaines d'exposants qui viendront de plusieurs wilayas du pays. La salle est désormais bien équipée pour ce genre de manifestations. L'expérience de 2013 a été une grande leçon pour les organisateurs qui n'ont pas prévu les risques induits par la saison hivernale. Le salon sera également marqué par des conférences et des communications présentées par des spécialistes du domaine. En fait, le salon vient enrichir le panel d'événements qui se tiennent dans la wilaya de Tizi Ouzou durant toute l'année. Riche en produits du terroir et métiers de l'artisanat, la wilaya abrite des dizaines de fêtes et salons dédiés justement à ces richesses. Dans quelques jours, se tiendra aussi le Salon de l'agriculture organisé traditionnellement par l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou. Toutefois, les salons n'ont pas suffisamment pris en compte l'intérêt des agriculteurs, tout en espérant que celui qui vient, enrichira le paysage local, les acteurs de ce secteur réclamant toujours plus d'expertise et de professionnalisme. Ce volet, marginalisé, a eu comme conséquence de freiner la dynamique et de ne laisser que les plus téméraires. C'est le cas de la filière lait de Tizi Ouzou qui s'impose comme la meilleure et la plus productive en Algérie. Classé comme village le plus producteur de lait en Algérie, Imaloussen vit les mêmes problèmes que les autres villages. Les éleveurs souffrent toujours de la pénurie d'aliments du bétail et de leurs prix trop élevés.