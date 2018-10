APRÈS LA REMONTÉE DES PRIX DU PÉTROLE Place au dégel des projets

Par Madjid BERKANE -

Aménagement et rénovation des centres urbains

La relance des projets touchés par le gel sera salvatrice et bénéfique à tous points de vue, souligne-t-on.

La relance des projets touchés par le gel en raison de la baisse des prix du pétrole semble confirmée. Dans le secteur des transports, la levée du gel sur les projets de tramway inscrits au profit des wilayas de Batna, Annaba, Béjaïa, Skikda, Tlemcen, Béchar, Tébessa, Blida et Djelfa, est décidée. C'est le ministre des Transports et des Travaux publics Abdelghani Zalene qui en a fait l'écho. «Avec l'amélioration de la situation financière, l'Etat poursuivra la réalisation de tous les projets ayant pour objectif de moderniser et d'améliorer les moyens de transport et de faciliter le déplacement des citoyens», a-t-il déclaré récemment à l'APN, précisant que la relance des projets de tramway sera progressive et par ordre de priorité. La déclaration de Zalene a, en plus du fait d'avoir suscité un grand enthousiasme auprès des populations des wilayas concernées, permis à nombre d'Algériens d'espérer une pareille décision dans tous les autres secteurs. «La relance des projets touchés par le gel sera salvatrice et bénéfique à tous points de vue», souligne-t-on. Ce sont en effet de grands projets de développement qui verront le jour, et ce, dans beaucoup de secteurs. Dans celui de la santé, on note la relance de la réalisation de pas moins de 15 CHU. La réalisation de ces projets est attendue à ce qu'elle contribue de façon significative à l'amélioration de la qualité des soins dans les wilayas bénéficiaires. Dans le même secteur, il est attendu à ce que l'Etat débloquera la réalisation du projet de «l'hôpital référence» dans chaque wilaya et relancera l'opération de la dotation des hôpitaux existants en matériel médical moderne. Les bienfaits de ces projets sont innombrables, s'accordent à dire les professionnels de la santé. Dans le secteur des travaux publics, ce sont de nombreux chemins routiers qui devront voir leur remise à niveau. L'impact de la rénovation du réseau routier est indéniable sur le quotidien des citoyens. La levée du gel par le gouvernement permettra par ailleurs dans le secteur des collectivités locales, la relance des projets d'aménagement inscrits au profit de nombreuses localités. Dans ce chapitre, on note aussi la relance de plusieurs opérations de réhabilitation des jardins publics décidée par le gouvernement avant qu'elle ne soit abandonnée en 2015, date à laquelle l'Etat a décidé d'opter pour la politique de la rationalisation des dépenses. L'aménagement et la rénovation des centres urbains améliorera à coup sûr, le cadre de vie des habitants et l'image des villes. Dans le secteur de la jeunesse et des sports, la décision de la relance des projets gelés, permettra la réalisation de beaucoup de stades de proximité, le revêtement d'autres en gazon naturel, la réalisation de nombreuses salles omnisports et de piscines semi-olympiques. Les infrastructures inscrites dans le secteur de la jeunesse et des sports sont très attendues par la catégorie des jeunes. Le dégel des projets aura par ailleurs, un impact positif dans le secteur de l'Education nationale. En effet, tous les projets portant réalisation de nouveaux établissements scolaires seront relancés. La réalisation de nouveaux établissements viendra sans doute au bout du problème de la surcharge des classes que les parents d'élèves ne cessent de dénoncer au fil des années. L'impact de la levée de la décision du gel sera tout aussi positive dans le secteur de l'enseignement supérieur.