PRIVATISATION DES CANTINES SCOLAIRES La question fait débat

Par Massiva ZEHRAOUI -

La privatisation est loin d'être une solution concrète

Evoquée à maintes reprises par le passé, la privatisation des cantines scolaires semble aujourd'hui un fait inéluctable. C'est en effet ce à quoi a fait allusion le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. Ce dernier avait annoncé pas plus tard que mercredi dernier, que la gestion des cantines scolaires serait léguée aux petites entreprises privées, réduisant ainsi le champ d'action du ministère en la matière. L'argument avancé par Nouredine Bedoui est que la démarche de la privatisation des cantines garantirait «une meilleure prise en charge» et une amélioration notable dans le domaine de la gestion des établissements scolaires.Cela dit, qu'adviendra-t-il de nos écoles si des affairistes peu scrupuleux font passer leur profit avant l'intérêt des élèves? Une question susceptible de créer le débat chez les acteurs du secteur de l'éducation. Il faut dire que la décision des collectivités locales de déléguer la régie des cantines scolaires à des entreprises privées laisse nombre d'organisations syndicales, des plus perplexes. Se prononçant sur la question, le syndicat du Satef s'est dit absolument contre la concrétisation d'une telle idée, dénonçant au passage «la fuite en avant» du ministère de l'Intérieur. Pour le secrétaire général de cette entité, Boualem Amoura, la gestion «déjà déplorable des cantines scolaires sombrerait davantage dans le désordre si on venait à laisser le libre champ aux opérateurs privés», a-t-il soutenu hier à L'Expression. Et pour cause, explique-t-il, les intentions de ces derniers sont «loin d'être saines» et ne sont nullement motivées par un souci de bonne gestion. «Cela va sans dire, il est de notoriété publique que tout ce qui intéresse ces personnes-là c'est le profit et l'appât du gain», juge-t-il. Il fait en outre part de sa grande inquiétude quant à la marginalisation des enfants issus des familles les moins nanties, qui se verront probablement privés de la ration «déjà peu consistante» à laquelle ils ont droit actuellement. Dès lors, Boualem Amoura pointe du doigt «le désengagement» des collectivités locales «Il est clair et cela n'est plus à prouver que le ministère de l'Intérieur a été jusque-là, incapable d'assurer une bonne gestion des cantines scolaires.» Notre interlocuteur a rappelé à ce titre que le ministère de l'Education nationale avait transféré en janvier 2017 la gestion des cantines aux APC. «Une année après, on constate une cacophonie sans précédent», insiste-t-il. «Les cantines ont de tout temps été mal gérées par l'Etat», a-t-il ajouté en soulignant que les maigres rations données aux élèves en disent long sur son incapacité à faire évoluer cette situation. Il notera encore, l'absence d'un matériel adapté au niveau de ces cantines, déplorant ainsi «leur fonctionnement rudimentaire». Boualem Amoura estime par ailleurs, que la privatisation est loin d'être une solution concrète. «Quand bien même un cahier des charges est établi à cet effet, rien ne garantit son application sur le terrain.» Selon lui, il existe d'autres alternatives et malgré le fait que bien des propositions ont été soumises au ministère de l'Education nationale depuis des années, elles n'ont jamais été prises en compte. Boualem Amoura s'est dit d'un autre côté outré par la passivité des parents d'élèves par rapport à cette question, se demandant pourquoi ne réagissent-ils pas pour contrer ce type d'initiative qui portera sûrement préjudice à leurs enfants. Même son de cloche du côté du département de l'Education nationale. Nouria Benghebrit a elle aussi affiché une certaine crainte sur les conséquences de la privatisation des cantines scolaires. La responsable a ainsi mis en garde tout directeur affairiste ayant l'intention de profiter de l'ouverture de la loi pour servir ses propres intérêts.