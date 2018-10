UNE HISTOIRE À LA «ROMÉO ET JULIETTE» SE REPRODUIT À BOUIRA Il se donne la mort par amour

Les habitants du village de Taourit, à l'est de Bouira, ont découvert dans la forêt, non loin de là, le corps sans vie d'un jeune homme âgé de 30 ans qui s'est donné la mort en buvant une quantité importante d'acide. Les villageois parlent d'une histoire d'amour à la «Roméo et Juliette». Une histoire où Roméo décide dans un geste de désespoir de mettre fin à ses jours d'une manière atroce. Tout a commencé par le refus de la famille du jeune homme d'accepter son union avec sa bien-aimée. Cette dernière sera forcée par sa famille d'accepter un autre prétendant et malgré l'officialisation de cette union, la jeune épouse n'abandonne jamais l'espoir de reconquérir son amour de toujours poussant son mari à se séparer d'elle. Une fois divorcée, l'amoureux ne réfléchit pas à deux fois: il épouse, à l'insu de sa famille, sa bien-aimée. Il choisit de s'éloigner pour vivre avec celle qui a toujours été l'élue de son coeur, en s'installant à M'Chedallah, une autre commune de la wilaya de Bouira. Il pensait que sa propre famille allait lui faire amende honorable, avec la venue d'un futur nourrisson, mais ses parents n'ont pas voulu céder. Accablé et entrant dans un état dépressif, le jeune homme ne se donnera même pas le temps de voir son enfant et décide d'en finir avec sa douleur en ingurgitant de l'acide.