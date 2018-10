TOURISME ET SPORTS DE MONTAGNE Les trésors oubliés de Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Tikjda peut devenir un pôle attractif avec ses multiples impacts sur l'emploi et la richesse

De Seraïdi à Chréa en passant par Tikjda jusqu'aux monts de l'Ahaggar, aux dunes de Timimoune, l'Algérie est un continent avec quatre saisons.

Bouira vient d'abriter et pendant trois jours les festivités nationales sur le tourisme et les activités de montagne. C'est à Haizer, une localité au pied du Djurdjura que la cérémonie officielle a été lancée. 28 wilayas ont répondu à l'invitation du ministère de la Jeunesse et des Sports. «Le tourisme est une alternative à une économie, dépendante des hydrocarbures. Le potentiel existe, les moyens aussi, même si la prestation demeure en deçà des espérances» commentera le wali de Bouira à sa sortie du centre culturel d'où a été donné le départ à une colonie qui a sillonné les différents sites comme Tala Rana, Tikjda, Hammam Ksena, Dirah... L'Algérie peut devenir une destination si les pouvoirs publics venaient à prendre les bonnes décisions pour un réel essor d'un secteur qui à ce jour patauge dans des tracasseries administratives. Les professionnels se plaignent des lourdeurs et des lenteurs administratives.

En été, en hiver, au printemps et en automne, l'Algérie peut être une destination aux accros du soleil, de la neige. La pluralité culturelle d'une région à une autre est un facteur qui s'il venait à être développé permettrait des entrées en monnaie forte, la création de la richesse et la résorption du chômage.

Le tourisme ce n'est pas seulement des hôtels, des infrastructures majestueuses. Le tourisme c'est tout une culture, celle de l'accueil du visiteur, la disponibilité à son égard, la multiplication des formules, la réduction des coûts. Le tourisme et le sport vont de pair. Sur ce plan et concernant la wilaya de Bouira, Tikjda peut devenir un pôle attractif avec ses multiples impacts sur l'emploi et la richesse. Des équipes algériennes se rendent chaque année en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en France pour préparer la saison sportive. Tikjda dispose d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, d'une piscine, de deux grands hôtels d'une capacité de plus de 400 lits, de circuits pédestres.

Haizer à quelques minutes s'est dotée d'un stade aux normes, gazonné, d'une piscine semi-olympique, d'une salle omnisports. Bouira de son côté vient de réceptionner un stade gazonné situé en pleine forêt d'Erich. Rien ne peut empêcher les équipes de venir profiter de ces structures à des prix de loin inférieurs à ceux affichés par les pays voisins. Dans son effort pour revaloriser le site de Tikjda et la volonté de redynamiser le tourisme, la direction du parc du Djurdjura, la DJS et la wilaya viennent de lancer des travaux pour la réalisation de deux aires récréatives et trois aires de stationnement au niveau de cette station de montagne. A ces deux projets s'ajoute la réhabilitation du complexe Djurdjura qui avait été la cible des hordes terroristes pendant la période noire. Le chalet du Kef a aussi subi un relookage et offre des conditions excellentes d'accueil. La capacité en lits et chambres, jusque-là limitée à l'offre du Cnlst, a triplé ces deux dernières années.

La décision de relancer et de déterminer les constructions inachevées sur le site et qui donnaient une image hideuse pendant des années s'inscrit dans cette optique de redonner à Tikjda la possibilité d'accueillir les personnes avides d'un air pur et du calme: les fans du tourisme écologique. De l'avis de tous, la direction devrait revoir ses prix à la baisse pour réellement attirer un maximum de clients au niveau d'une structure qui se débat dans des difficultés financières depuis sa création.

Le retour du calme reste un indice favorable du début pour un réel essor du tourisme local, du moins en attendant la venue des étrangers. Là c'est une autre affaire, entravant à coups de règlements les bonnes volontés. Dans le passé, les étudiants par exemple bénéficiaient d'opérations attractives dans le cadre d'un tourisme social. De nos jours, rares sont les personnes qui peuvent séjourner dans des hôtels où les prix dépassent de loin une prestation juste moyenne. Même l'action sociale des organismes publics a fini par se consacrer au tourisme thermal seulement. Ayant compris la leçon, une petite association du village de Tassala, commune de Taghzout, un village collé au mont du Djurdjura sous la Dent du Lion initie une activité touristique des plus merveilleuses.

Dans un cadre traditionnel, les jeunes touristes peuvent passer un week-end moyennant 2000 DA par personne, pour participer à des randonnées pédestres, manger des plats traditionnels dans la nature. Cette association donne un exemple des opportunités qui existent pour réellement relancer le tourisme.