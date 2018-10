IL A ÉTÉ INSTALLÉ HIER Béjaïa a son nouveau wali

Par Arezki SLIMANI -

Béjaïa a un nouveau patron

Fin de l'intérim à Béjaïa, le nouveau chef de l'exécutif a été installé. Il en est de même pour le secrétaire général de la wilaya. Serait-ce un nouveau départ pour Béjaïa?

M. Maabed Ahmed a pris hier les commandes de la wilaya de Béjaïa. Il remplace Toufik Mazhoud, qui occupait par intérim le même fauteuil avant d'être promu wali de Annaba. En présence des autorités civiles et militaires, le nouveau wali de Béjaïa s'est montré assez volontaire, du moins à travers ses propos, pour aller de l'avant dans la conduite du navire Béjaïa. «J'y ai fait hier une sortie dans la ville, j'avoue que le premier constat est anormal pour une ville comme Béjaïa en 2018», a-t-il affirmé dans son allocution avant d'inviter tous les partenaires, élus, sociaux, politiques et administratifs, «à se joindre à lui pour donner un nouveau souffle à cette région» dans l'optique de la sortir du sous -développement. «Nous ferons tout pour remettre sur les rails le développement et je travaillerai avec tout le monde sans exception car ce qui nous lie est plus fort que ce qui peut nous séparer», a souligné le nouveau locataire du siège de la wilaya, précisant que sa mission est claire, remettre les pendules à l'heure». «J'appelle les parlementaires et tous les acteurs à se mettre à mes côtés», a-t-il répété, avant d'annoncer son intention de «prendre des mesures urgentes pour améliorer la situation. Cela s'appelle entrer de plain-pied dans le travail. Un travail qui ne sera pas du tout de tout repos eu égard à la situation qui prévaut autant au niveau de la ville de Béjaïa que des quatre coins de la wilaya. Aussi c'est le président de l'APW qui mettra le holà en la matière en rappelant tout les projets structurants mis en stand by. Le CHU, le dédoublement des RN 26 et 75, celui de la voie ferrée Béjaïa-Béni Mansour, la situation d'hygiène, autant de rappels faits par Mehenni Hadadou qui promet au wali au nom de l'Assemblée de se ranger aux côtés de l'exécutif pour mener la bataille et le navire Béjaïa à bon port.

Que de belles paroles qui laissent espérer un des lendemains meilleurs. Comment cela pouvait-il être autrement lorsqu'on sait que l'intérim a duré près de cinq mois. Un période de flottement qui cesse enfin pour laisser place à un redémarrage devenu l'impératif de l'heure. Ahmed Maabed, un énarque reprend du service après 38 mois de «mise en réserve».

Hier, les commentaires étaient optimistes. Citant ses passages en tant que wali de Mostaganem, de Jijel, d'El Tarf et de wali-délégué d'Hussein Dey, Ahmed Maabed est jugé positivement. On le croit capable de donner un véritable coup de pied dans la fourmilière.