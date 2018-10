Le feuilleton de l'automne

Par Hocine NEFFAH -

Le conflit procédural est loin d'être résolu dans la mesure où l'appel à la démission n'est pas suffisant pour obliger Bouhadja à déposer le tablier.

L'appel à la démission du troisième homme de l'Etat a pris l'allure d'un «forcing», mais sans mécanisme lui permettant d'actionner les artifices propres au fonctionnement de l'institution législative. Les partis de la majorité semblent être d'accord pour mettre un terme à une étape de la 8e législature dans l'histoire parlementaire du pays. Mais la résistance semble aussi très coriace de la part de Saïd Bouhadja qui ne veut pas lâcher prise et accepte le fait accompli en démissionnant. Cette histoire risque de prendre une tournure grave. Le blocage plane sur cette institution, surtout par rapport à des agendas politiques de première importance, à l'image du projet de loi de finances qui doit être débattu incessamment pour qu'il soit entériné et adopté par les députés dans la perspective de libérer les projets de développement et gestion des affaires de l'Etat. Si l'entêtement persiste au niveau de l'APN et que la solution ne vienne pas de sitôt, on peut assister à une situation de blocage de l'Assemblée populaire nationale et par ricochet une crise politique sur fond d'entêtement et d'obstination loin des aspects des fondamentaux en matière politique et autres. La crise qui ronge le Parlement à travers sa chambre basse est surtout enveloppée d'un imbroglio statutaire et organique où la procédure de démission obéit beaucoup plus à la volonté personnelle du président de l'Assemblée populaire nationale. Le règlement intérieur qui encadre le fonctionnement du l'APN à travers son article 10 stipule que «les cas de vacance de la présidence par suite de démission, d'incapacité ou d'incompatibilité ou de décès»,et les modalités d'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 15 jours. Même la Constitution à travers son article 31 précise que «le président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature», sans qu'il y ait d'autres précisions du point de vue statutaire et organique. Les 320 députés de la majorité exigent la démission du président de l'APN Saïd Bouhadja sine die, mais le concerné est imperturbable, il considère que la situation dépend d'une sphère politique qui l'avait hissé au perchoir de l'hémicycle. Donc, le conflit procédural est loin d'être résolu dans la mesure où l'appel à la démission du président par la majorité au Parlement n'est pas suffisant et inopérant aux yeux de Saïd Bouhadja qui use de l'argument politique. Cet argument vient d'être contré par le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès en l'occurrence, en rappelant que la démission va se faire dans les 48 heures prochaines.