ABDELHAKIM CHATTER WALI DE TIZI OUZOU "Préserver la stabilité"

Par Kamel BOUDJADI -

Abdelhakim Chatter arrive dans la wilaya de Tizi Ouzou dans une conjoncture où beaucoup de projets connaissent des retards dans l'avancement et d'autres qui n'ont pas été lancés.

Le nouveau wali de Tizi Ouzou vient d'être installé, hier. La cérémonie de passation s'est tenue au niveau du siège de la wilaya dans la matinée, en présence de l'ex-wali et tous les responsables des secteurs, ainsi que des représentants des services de sécurité. Dans sa prise de parole, pour la première fois, Abdelhakim Chatter s'est dit fier d'être installé à la tête de la wilaya de Tizi Ouzou. Il fera connaître sa volonté de travail en collaboration avec tous les acteurs de tous les domaines. Le wali a également promis de travailler pour le développement de la wilaya et aussi pour préserver la stabilité qui y règne. En fait, Abdelhakim Chatter arrive dans la wilaya de Tizi Ouzou dans une conjoncture où beaucoup de projets connaissent des retards dans l'avancement et d'autres qui n'ont pas été lancés. Les élus à l'APW, ne cessent de réclamer à relancer les projets gelés à cause des mesures d'austérité. Mais, le constat qui indique la difficulté de la tâche apparaît lorsqu'on sait que la wilaya de Tizi Ouzou est celle qui connaît la plus faible consommation de budgets, annuellement. Certains secteurs n'affichent pas une consommation dépassant les 10%. Ce fait est un indicateur suffisant pour éclairer la chandelle du nouveau responsable.

Au registre des projets qui s'éternisent, il convient aussi de mettre en exergue les plus graves. C'est en effet au niveau des hôtels de la wilaya que cela se voit. Des chantiers de restauration sont lancés mais les délais de réception des travaux ne font que s'allonger. Le cas le plus illustratif de ce drame se trouve au niveau de l'hôtel Amraoua. De ce côté-là, il convient de rappeler que l'entreprise italienne qui a commencé les travaux en 2016 a déposé le bilan un mois après le début des travaux. Jusqu'à hier, à l'installation de Abdelhakim Chatter, aucun appel d'offres n'a été lancé pour trouver une autre entreprise réalisatrice. La sonnette d'alarme a été tirée par le président de l'APW, Youcef Aouchiche, lors de sa visite sur le terrain où il a appelé les plus hautes autorités du pays à se pencher sur ce problème.

Le nouveau wali aura également à se pencher sur le problème environnemental de la wilaya de Tizi Ouzou. Les oppositions qui bloquent la réalisation des CET ne sont pas l'unique blocage. A Tizi Ouzou, certaines routes sont dans un état lamentable à cause de l'entassement des rejets sur les bordures. C'est le cas de la RN 71 qui relie le chef-lieu de wilaya au littoral.