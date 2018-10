IL S'ÉLOIGNE DU MC ALGER RMC bloque Rolland Courbis

Par Mohamed BENHAMLA -

Courbis ne ferme toujours pas la porte, puisqu'il continue de négocier avec les responsables de RMC afin de trouver une issue qui arrangerait tout le monde.

Le Mouloudia revient à la case de départ, l'entraîneur français Rolland Courbis, n'a que peu de chances de succéder à son compatriote, Bernard Casoni.

Courbis avait demandé un délai de 48 heures aux responsables du vieux club de la capitale pour rendre sa réponse. Mais au vu des derniers rebondissements, il est peu probable que cette transaction soit entérinée. En effet, le concerné éprouverait quelques difficultés à rompre son contrat avec RMC, avec laquelle il est engagé en tant que consultant depuis 10 ans. Les responsables du média en question refusent de se séparer, en pleine saison, de leur consultant ce qui fait que ce dernier ne peut s'engager avec le MC Alger, lui qui s'est dit très chaud à l'idée de tenter une nouvelle expérience en Algérie, après celle avec l'USM Alger. Cependant, Courbis ne ferme toujours pas la porte, puisqu'il continue de négocier avec les responsables de RMC afin de trouver une issue qui arrangerait tout le monde. Face à ce retournement de situation, les dirigeants du Mouloudia ne veulent pas perdre encore plus de temps, et auraient déjà commencé à préparer un plan B. Ils ne veulent rien laisser au hasard, et commenceraient déjà à étudier les CV d'autres techniciens pour parer à toute mauvaise nouvelle. Les noms de ces entraîneurs n'ont pas été dévoilés, certes, mais l'on affirme qu'il s'agirait d'étrangers et non de technicien du cru. Sur un autre volet, et concernant le derby de samedi prochain qu'abritera le stade du 5-Juillet face à l'USM Alger, le milieu de terrain mouloudéen, Aliou Dieng, est toujours incertain en raison dune blessure au dos. Le milieu de terrain malien fait des pieds et des mains en suivant les soins nécessaires pour se rétablir. Le joueur en question n'a pas envie de rater cette affiche et fait tout ce qui est en son possible pour y être. La décision concernant son cas sera prise, selon le staff médical, ce jeudi, soit deux jours avant ce rendez-vous capital.