L'EAU ET LE LOGEMENT AU MENU DU NOUVEAU WALI Les deux épines de Annaba

Par Wahida BAHRI -

Aussitôt désigné, le commis de l'état a rejoint son nouveau poste à Annaba pour faire face aux grands défis qui l'attendent.

Toufik Mezhoud, nommé wali de Annaba, qui a pris ses fonctions, connu des habitants de Annaba, de par les postes qu'il avait occupés en tant que chef de daïra d'El Bouni en 2005, puis secrétaire général à la wilaya de Annaba en 2016 est un pur produit de l'administration algérienne. Il a l'avantage, pour ses nouvelles missions, de connaître la population annabie et ses attentes, ainsi que les spécificités de la wilaya de Annaba. «Je suis heureux d'avoir été adopté par Annaba, j'en suis même fier», a-t-il dit dans son allocution de présentation. Il a invité cadres, élus et associations de la société civile à travailler la main dans la main pour le bien de cette wilaya. Il a affirmé ne ménager aucun effort pour la promotion et le développement de la région. Au delà des «amabilités» administratives et des voeux formulés par les uns et les autres, le nouveau chef de l'exécutif de Annaba fait face à la problématique de la crise du logement. Il faut savoir qu'il doit trouver une réponse à donner aux demandeurs et bénéficiaires qui ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya. Notamment ceux du chef-lieu de la commune de Annaba, portés sur la liste des fameux 7 000 logements de Draâ Errich. Certains ont, certes déjà occupé leurs nouveaux logements, d'autres attendent toujours. Entre les uns et les autres, il y a ceux dont la patience est mise à rude épreuve, par ce soi-disant «formulaire» qu'on leur a demandé de remplir à la dernière minute... Un subterfuge pour cacher le retard dans la réalisation des logements et autres infrastructures d'accompagnement. C'est pour dire que les chantiers des logements du nouveau pôle urbain de Draâ Errich, ont besoin d'un suivi rigoureux. Ceci est valable pour d'autres secteurs dont le foncier ou ce qui en reste, après son dépeçage en règle, est l'autre secteur à protéger des convoitises de certains au bras long.

Les fuites d'eau qui freinent une alimentation régulière en eau potable, la santé, l'hygiène et le massacre de l'environnement sont parmi les priorités sur lesquelles doit se pencher le nouveau locataire du siège de la wilaya. La mission de Toufik Mezhoud à Annaba requiert la participation de l'ensemble de l'administration (directeurs de l'exécutif, chefs de daïras), des élus (APC et APW) mais également de la société civile et les citoyens, pour essayer de redonner à Annaba ses lettres de noblesse et son fameux titre de coquette qu'elle a perdu depuis des décennies.