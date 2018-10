RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES Sur la route des grandes ambitions

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les présidents algérien et chinois

Au-delà de l'aspect protocolaire, la lettre de Bouteflika au président chinois rappelle avec force le rapprochement stratégique entre les deux pays.

Entre Alger et Pékin, tout baigne dans l'huile. Dans un message adressé hier, à son homologue chinois Xi Jinping, à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le Président Bouteflika a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés depuis l'établissement du Partenariat stratégique global en 2014. Dans sa missive, Bouteflika a salué les progrès que connaît la Chine, particulièrement les cinq dernières années, sous «la direction éclairée» du président Jinping, en dépit des nombreux défis. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer les excellentes relations qui unissent, de longue date, nos deux pays et exprimer la profonde satisfaction de ce qui a été accompli comme progrès, depuis l'établissement du Partenariat stratégique global, concrétisé sur le terrain d'une manière dense». Le président de la République a également souligné, que ces progrès chinois dans tous les domaines, sont à même d'inspirer l'ensemble des pays du monde. Au-delà de cet aspect protocolaire, la lettre de Bouteflika au président chinois rappelle avec force le rapprochement stratégique entre les deux pays. Un rapprochement qui se concrétise non seulement au plan économique, mais aussi sur le terrain politique.«Je suis très optimiste quant aux perspectives ouvertes à nos deux pays dans le domaine du partenariat et de l'investissement, avec notre construction commune de «la Ceinture et la Route», notamment dans les domaines vitaux, tels que l'industrie, l'agriculture, le tourisme et la technologie». Il y a quelques semaines, l'Algérie et la Chine ont signé, à Pékin, en marge du 3e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, un mémorandum d'entente sur l'adhésion de l'Algérie à l'initiative chinoise de la «Ceinture et la Route».

«Je vous réitère également ma disponibilité totale à poursuivre avec vous, nos engagements communs pour la promotion de la coopération Sud-Sud, à oeuvrer pour l'établissement de rapports mondiaux plus justes, égalitaires, équitables et équilibrés entre les pays développés et les pays en développement», a conclu le Président Bouteflika dans sa lettre. C'est dans ce même esprit de confiance et de rapprochement qu'a prononcé l'ambassadeur de Chine à Alger son discours d'adieux. «Comme l'Algérie, la Chine est jalouse de sa souveraineté, de son indépendance. Comme l'Algérie, la Chine est fidèle au principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays», a déclaré l'ambassadeur de la République de Chine à Alger devant un auditoire composé de diplomates étrangers et de responsables politiques et gouvernementaux algériens. Le diplomate chinois a rappelé que cette coopération est visible sur le terrain puisque «dans les deux à trois mois à venir, nous allons assister à une récolte exceptionnelle de la coopération sino-algérienne: l'achèvement de la construction de la Grande mosquée d'Alger, l'inauguration du nouvel aéroport d'Alger et probablement aussi, le lancement des travaux du port centre». Bien évidemment, les projections du grand chantier de «la Route de la soie» suscitent beaucoup d'espoir chez les partenaires des Chinois.

Ainsi, les États africains ont l'embarras du choix de partenaires crédibles et aux gros moyens financiers qui leur ouvrent de nouvelles marges de manoeuvre. Mais, l'inexorable extension de l'Empire du Milieu sur l'Afrique, n'est pas de nature à rassurer la France et l'Union européenne.