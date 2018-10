IL A SUPERVISÉ UN EXERCICE À BALLES RÉELLES À LA 4E RÉGION MILITAIRE Les strictes consignes de Gaïd Salah

Par Ikram GHIOUA -

«Une nouvelle année d'instruction qui n'apporte pas de valeur ajoutée de qualité est une année qui a besoin d'être revue et réévaluée.»

Entamant sa 2ème journée de visite d'inspection et de travail à la 4e Région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a supervisé l'exécution de l'exercice tactique combiné avec munitions réelles «Assifa 2018», à l'issue duquel il a tenu à saluer les grands efforts fournis tout au long de l'année, notamment lors de la préparation et de l'exécution de cet exercice, l'ensemble des composantes du corps de bataille soulignant: «J'ai insisté maintes fois et je le rappelle encore devant vous aujourd'hui, que le métier de militaire et tout ce que cela engage en termes d'impératifs, notamment ceux ayant trait au combat sur le terrain avec toutes ses particularités, avec l'ensemble des défis et des exigences, est un perpétuel et véritable examen de la composante humaine.» Qualifiant cet exercice «d'enjeu professionnel», le vice-ministre de la Défense nationale enchaîne que cela «demeurera l'une des plus importantes mesures essentielles et objectives, à travers laquelle on peut juger de manière logique et réelle, ce qui a pu être réalisé avec succès et ce qui a été accompli et évaluer ainsi le degré de sa contribution individuelle et collective dans la quête du développement requis». Pour le général de corps d'armée, «une nouvelle année d'instruction qui n'apporte pas de valeur ajoutée de qualité est une année qui a besoin d'être revue et réévaluée et l'exercice tactique d'évaluation qui ne comprend pas de nouveaux éléments de développement et des facteurs de modernisation supplémentaires est un exercice qui nécessite également une révision objective et une véritable réévaluation de son déroulement». Considérant, cependant, que «les résultats des exercices sont de véritables indicateurs sur le terrain, qui représentent nécessairement la mesure essentielle de l'évaluation du degré d'efficacité d'exécution du programme de préparation des forces, à la lumière de la parfaite application des méthodes de combat dans des conditions proches du réel, avec une maîtrise absolue des équipements et des systèmes d'armement modernes». Pour lui «tel est l'ultime utilité des facteurs de développement qui s'articulent sur une bonne évaluation, une estimation efficiente, une adaptation adéquate et une clairvoyance lors de la quête des éléments de réussite». Dans un langage direct et sans détour, le vice-ministre s'adressant aux cadres martèle: «Sachez que tout au long d'une vie professionnelle active, se manifesteront les caractéristiques de la force du caractère du personnel militaire, se verra sa ferme volonté, se démarquera sa persévérance et sa détermination à réaliser les objectifs requis effectivement et sur le terrain». C'est seulement ainsi, estime- t- il «qu'est évalué le rendement du personnel militaire, et jugée l'efficacité de son instruction et de sa formation, ainsi que le niveau de ses compétences et de ses qualifications, et par conséquent sa capacité à assumer les lourdes responsabilités dont il est en charge». S'agissant de l'exercice en question il a été mené au niveau du champ de tir du Secteur opérationnel sud-est Djanet, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.